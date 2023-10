Najbolj zabavne šale Matthewa Perryja iz serije Prijatelji

Joey: "Oprosti, sem te zadel?" Chandler: "Ne, nisi me zadel. To je električni vrtalnik, če me zadeneš, me ubiješ."

Po pretresljivi novici so se na družbenih omrežjih oglasili številni zvezdniki, ki so se Matthewu zahvalili za veselje, ki ga je prinesel v njihova življenja, in njegovo iskreno govorjenje o bitki z odvisnostjo. Losangeleška hokejska ekipa se je Perryju , ki je bil njihov zvest navijač, med tekmo poklonila s predvajanjem ikonične pesmi Prijateljev I'll Be There for You.