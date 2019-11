Najbolj zabavni prizori Naše male klinike

Naša mala klinika si je s trdim delom igralcev in ustvarjalcev serije prislužila kar štiri viktorje za najboljšo igrano TV-oddajo, gledalci pa so jo še dobrih 10 let po koncu izbrali za najboljšo in najbolj zaupanja vredno slovensko serijo ter je tako maja prejela prestižno priznanje Trusted Brand 2019. Scenarije so pisali Marko Pokorn, Rok Vilčnik ter Branko Đurić – Đuro, ki jo je tudi režiral. Na ekranih pa so nas zabavala velika in priljubljena igralska imena: Bojan Emeršič, Janez Hočevar – Rifle, Sebastian Cavazza, Tanja Ribič, Janez Škof, Jurij Zrnec, Gojmir Lešnjak – Gojc, Rado Mulej, Lučka Počkaj, Jaša Jamnik, Maša Derganc, Alenka Tetičkovič, Dario Varga in žal že pokojni Jernej Šugman. Slednji je svojemu liku, vratarju Vesu, vdihnil tako genialno življenje, da tudi po njegovi smrti živi z novimi in novimi generacijami.

Igralci so se tako s svojo pristnostjo in predanostjo vlogi mnogim vtisnili v spomin, zato smo zbrali nekaj prizorov, ki vas bodo vrnili v leta, ko je bil ponedeljek najboljši dan v tednu. Se jih še spominjate?

Veso (Jernej Šugman) je gledalce največkrat spravil v smeh s svojim nerazumevanjem slovenščine, saj je tako neprestano prihajalo do zabavnih nesporazumov. Težave so mu povzročala tudi imena – zagotovo se spominjate obiska Sibile Gubanc.