Najbolj znan prizor dokumentarca o Beckhamu ni bil del scenarija

David Beckham je razkril, da režiser dokumentrane serije, ki govori o njegovem življenju, ni bil zadovoljen, da je nekdanji nogometni zvezdnik prekinil intervju, ki so ga snemali z Victorio, in je svojo ženo postavil na laž, ko je dejala, da oba prihajata iz delavskih družin. Prizor je sicer vključil v serijo, a takrat prav gotovo ni pričakoval, da bo to postal eden najbolj zabavnih in priljubljenih delov serije.