Najbolj znani negativec Joker dosegel nov mejnik

Joker je eden najbolj znanih negativcev v stripovskem svetu. Predstavljen je kot visoko inteligenten kriminalec, njegova karakterizacija pa se je skozi različna obdobja spreminjala. Prvič se je Joker pojavil v prvem delu stripa Batman leta 1940, odtlej pa lik nastopa v stripovskih izdajah DC Comics. Ustvarili so ga Jerry Robinson, Bill Finger in Bob Kane.

V Phillipsovem filmu, nagrajenem z beneškim zlatim levom, je predstavljena zgodba o tem, kako smrtnik Arthur Fleck postane sloviti Joker. Protagonista igra Joaquin Phoenix, pred njim pa sta v kožo zloglasnega junaka v filmih o Batmanu stopila žeJack Nicholson in pokojni Heath Ledger.

Film je nastal z budgetom 62,5 milijona dolarjev, kar v luči velikih produkcij filmov o superjunakih sicer ni visok znesek. Film Maščevalci: Zaključekv režiji bratov Russoje denimo stal 356 milijonov evrov. A v primerjavi s slednjim je Joker uspešnejši zaslužkar, saj so njegovi producenti doslej zaslužili 15-kratni vložek v film, medtem ko so zadnji Maščevalci zaslužili 2,8 milijarde dolarjev, kar je manj kot 8-kratni vložek v film.

Joker je prav tako po donosnosti uspešnejši od filmov s primerljivim budgetom, kot sta znanstvenofantastični Venom (2018) v režiji Rubena Fleischerja s Tomom Hardyjem v glavni vlogi, ki je bil ustvarjen z 90 milijoni dolarjev vložka, zaslužil pa je 854 milijonov, in Deadpool (2016) režiserja Tima Millerja z Ryanom Reynoldsom, ki je bil posnet za 58 milijonov dolarjev in je zaslužil 783 milijonov, navaja BBC.

Kot piše na spletni strani britanskega medija, je morda skrivnost uspeha filma v tem, da so ga že pred premiero napovedovali kot intelektualni superjunaški film, mnogi pa menijo, da si bo prislužil tudi nominacijo za oskarja. Britanska novinarka Helen O'Hara, specializirana za film, je presodila, da Joker beleži uspehe, ker so si ga ljubitelji filmov o superjunakih tako ali tako ogledali, na račun intelektualne note pa je pridobil tudi gledalce, ki so sicer "preveč kul za filme s superjunaki".

Zanimivo je tudi, da Joker beleži izreden uspeh ob tem, da ni na sporedih kitajskih kinematografov, kjer imajo strogo cenzorsko politiko. Je pa Helen O'Hara dejala, da bi film ob prikazovanju na Kitajskem pridobil še vsaj pol milijarde dodatnega zaslužka.