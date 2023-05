Najdaljše stoječe ovacije v Cannesu od 10 do 22 minut

Večminutne stoječe ovacije so tradicija canskega festivala – Scorseseju so letos ploskali devet minut.

V soboto se je končal 76. canski festival, ki je postregel s številnimi težko pričakovanimi filmi, kot so Indiana Jones in artefakt usode , Asteroid City ter Killers of the Flower Moon . Prvi izmed naštetih je prejel petminutne stoječe ovacije, drugi šestminutne, tretjemu pa je občinstvo v Cannesu ploskalo devet minut, kar je letošnji rekord, a še zdaleč ne rekord festivala. Fantazijska grozljivka Favnov labirint z oskarjem nagrajenega režiserja Guillerma del Tora je namreč leta 2006 prejela kar 22-minutne stoječe ovacije. Občinstvo se o kvaliteti filma ni zmotilo, saj je del Toru prinesel zlato palmo, kasneje pa je grozljivka prejela tri oskarje in številne druge nagrade.

Dve minuti manj, 20 minut, je leta 2004 občinstvo ploskalo režiserju Michael Mooru za dokumentarni film Fahrenheit 9/11, ki postavlja pod drobnogled predsedovanje Georgea W. Busha v Združenih državah Amerike. Dve leti prej je občinstvo Moorovemu dokomentarnemu filmu Bovling za Columbine namenilo 13-minutne stoječe ovacije.

Drama Mud z Matthewem McConaugheyjem v glavni vlogi je prejela 18-minutne stoječe ovacije, psihološka grozljivka Neonski demon pa 17-minutne. McConaughey je občinstvo prepričal tudi v drami Razkrito, kjer je zaigral ob boku Nicole Kidman in Zaca Efrona – občinstvo jim je ploskalo 15 minut. Isto dolgo minutažo aplavza je dobila libanonska drama Kafarnaum, minuto manj pa animiran fantazijski film Belle iz leta 2021. 12-minutne stoječe ovacije sta prejela filma Umetnik in Elvis, medtem ko je uspešnica Quentina Tarantina Neslavne barabe prejela 11-minutne stoječe ovacije. Filmi, ki so se uvrstili na seznam z najdaljšimi stoječimi ovacijami, so še Črni KKKlanovec, Kapitan Fantastični in Carol – zanje je občinstvo stalo in ploskalo deset minut.