Najini mostovi z vznemirljivim dogajanjem v zaključek druge sezone na POP TV

Gledalke in gledalci bodo napeto nadaljevanje spremljali spomladi. Na POP TV se v sredo, 16. decembra, z vznemirljivimi preobrati razvije zaključek druge sezone priljubljene originalne slovenske serije Najini mostovi. A ljubezenske iskrice v osrčju slikovite Vipave še niso ugasnile. Spomladi se naši junaki vračajo s še vedno nerazčiščeno preteklostjo in umazanimi posli, ki dobivajo vedno večje razsežnosti.

icon-expand Druga sezona se bliža h koncu. FOTO: POP TV

Spomnimo, da se po letih odsotnosti v rodno Vipavo vrne Kristjan Bevk (Robert Korošec), ki sta ga preteklost in usoda pomembno zaznamovali. In prav tukaj se ljubezenska zgodba z glavno junakinjo Moniko Furlan (Maša Grošelj) pravzaprav prične. A v zgodbo se vpletajo tudi nerazčiščeni družinski odnosi, igre tekmovanj na političnem parketu in temne skrivnosti, ki lahko marsikoga privedejo tudi za zapahe.

Napet zaključek druge sezone Robert Korošec, ki upodablja glavnega junaka Kristjana Bevka, ob zaključku druge sezone izpostavlja: "Glede na to, kako napeto se bo sezona končala, verjamem, da bodo naši zvesti gledalci z nestrpnostjo pričakali pomlad ter nadaljevanje serije. Verjamem tudi, da nas bodo imeli v mislih čez zimo, ker je še veliko nerešenih stvari ter veliko zapletov, ki niso dobili svojega konca. Nas pa vse to čaka spomladi, ko se serija vrača še bolj napeta in z novimi liki dobiva novo dimenzijo. Skratka, počakamo na božična darila, nekajkrat "skidamo" in že smo nazaj z vami."

icon-expand Najini mostovi

Maša Grošelj, ki jo spoznavamo v vlogi pogumne in brezkompromisne Monike Furlan, ob tem dodaja: "Ali bosta Monika in Kristjan končno spet skupaj, je vprašanje, ki so si ga gledalke in gledalci zastavljali vso drugo sezono. Tik preden bi lahko znova zapečatila svojo ljubezen, sta mednju zasuk zgodbe in usoda umazanih družinskih poslov znova postavila bariero. Teh smo danes tudi v resničnem, vsakdanjem življenju navajeni že vsi. Na srečo pa ta distanca likov serije Najini mostovi ni preveč zaznamovala in po vznemirljivem zaključku, ko se koščki sestavljanke pričnejo dopolnjevati, se vračajo v polnem zamahu že spomladi. Do takrat pa se bo zgodba Monike in Kristjana kalila ob vipavskih rekah."

Da se je serija prikupila slovenskim gledalkam in gledalcem, dokazuje tudi dejstvo, da so Najini mostovi ena izmed najbolj iskanih zabavnih vsebin v Sloveniji v Googlovem iskalniku leta 2020. V povprečju je najbolj gledani del druge sezone, 7. decembra, dosegel 12,4-odstotni rating in 32-odstotni delež, 30. novembra pa je najbolj gledana epizoda sezone med ženskami dosegla 16,5-odsotni rating in 39-odstotni delež. Najini mostovi tako spadajo v vrh najbolj gledanih vsebin na VOYO in produkcij POP TV, po informacijah o seriji pa gledalke in gledalci posegajo tudi na 24ur.com. Veliki finale serije Najini mostovi bodo oboževalke in oboževalci spremljali v sredo, 16. decembra, ob 20. uri na POP TV. Zadnji del sezone pa bo na VOYO že 24 ur pred predvajanjem na POP TV.