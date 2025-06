Najlepši kotički Hrvaške z novo sezono in novo voditeljico

Oddaja Najlepši kotički Hrvaške (CoolTurist) se vrača z novo sezono, z novimi zanimivimi ljudmi in kraji, ki pripovedujejo o bogastvu hrvaške kulturne in naravne dediščine. Skupaj z novo voditeljico Petro Gajšak bomo v vsaki epizodi spoznali lokalne legende in tradicije in pokukali v zgodovino znanih, a tudi manj znanih krajev, ki morda niso del turističnih brošur, a so še kako zanimivi. Prva oddaja vas na POP TV čaka v nedeljo, 25 maja, ob 14.45.

Hrvaška je veliko več kot razglednica Jadrana. Je preplet skritih zalivov, zgodovinskih mest, pristne kulinarike in močnih lokalnih zgodb. Vse to že drugo sezono odkriva potopisna oddaja Najlepši kotički Hrvaške, ki se na POP TV vrača s svežimi zgodbami in novo voditeljico – Petro Gajšak – v nedeljo, 25. maja, ob 14.45.

Petra je izkušena televizijska voditeljica, novinarka in moderatorka dogodkov, tokrat pa se prvič preizkuša v vlogi potopisne pripovedovalke. Kljub bogatim izkušnjam z vodenjem različnih oddaj in prireditev, je to zanjo nov izziv, ki pa ga sprejema z velikim veseljem. Nova sezona Najlepših kotičkov Hrvaške pod njenim vodstvom bo tako več kot le oddaja o potovanjih – bo povabilo k ponovnemu odkrivanju, k poslušanju in doživljanju. Upam, da bo vsaka epizoda koga spodbudila, da si priprvi nahrbtnik ali kovček, se usede na vlak ali v avto, in se odpravi nekam, kjer še ni bil – ali pa odkrije nekaj novega v že znanem kraju, pravi Petra.

Poudarek na zgodbah in ljudeh

Oddaja Najlepši kotički Hrvaške tudi v novi sezoni ostaja zvesta predstavitvi manj znanih, a zato nič manj zanimivih krajev. V vsaki epizodi se bodo gledalci srečali z lokalnimi legendami, tradicionalnimi običaji, značilnimi okusi ter kulturnimi in naravnimi znamenitostmi. Želimo prikazati raznolikost Hrvaške – od obale do notranjosti, od večjih mest do najmanjših vasi, dodaja Petra. Z ekipo bo obiskala lokalne restavracije, festivale, muzeje in manj znane naravne točke, ki jih pogosto poznajo le domačini. Oddaja tako ni zgolj turistični vodnik, temveč predvsem pripoved o ljudeh in njihovem okolju.

