Najljubša ni bila najljubša – najboljši film je črno-bela drama

Za nami je prestižna podelitev britanskih filmskih nagrad baft. Če je pred podelitvijo večina stavila na film Najljubša ter Zvezda je rojena, je Akademija presenetila z zmagovalnim filmom in režiserjem. A tudi Najljubši nikakor ni šlo slabo, kajti pobrala je kar sedem kipcev.

Alfonso Cuaron - najboljši režiser ter najboljši film (Roma) FOTO: AP

V londonski Kraljevi Albertovi dvorani (Royal Albert Hall) so podelili britanske filmske nagrade bafta. Prireditev je tudi letos vodila Joanna Lumley (igrala je v zelo priljubljeni seriji Absolutely Fabulous)​, na oder pa so znova stopili tudi artisti iz cirkusa Cirque de Soleil. Še pred samim začetkom pa so vsi nestrpno pričakovali prihod kraljevega para – Kate in Williama.

Največji favorit je bila zgodovinska kostumska drama Najljubša priznanega grškega režiserja Yorgosa Lanthimosa, ki je imela 12 nominacij. S po sedmimi možnostmi za nagrado so sledili filmi Bohemian Rhapsody, Zvezda je rojena, Roma in Prvi človek. Za bafto za najboljši film sta bili nominirani še drami Črni KKKlanovec Spikea Leeja in Zelena knjiga Petra Farrellyja.

Lee je ob Lanthimosu, Alfonsu Cuarónu (Roma) in Bradleyju Cooperju (Zvezda je rojena) bil tudi v konkurenci za najboljšega režiserja, ob njih pa še režiser Hladne vojnePawel Pawlikowski. Na koncu je dokaj presenetljivo slavila avtobiografska drama Roma, ki prikazuje izsek življenja služkinje Cleo in njene delodajalke Sofie,zmagal pa ni samo film, ki je bil tudi prejemnik zlatega leva v Benetkah, zmagovalen je bil tudi režiser filma (to je njegova druga bafta, prvi kipec je dobil za film Gravitacija). Poleg Olivie Colman in Lady Gaga za najboljšo igralko so na kipec računale tudi Glenn Close (Žena), Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?) in Viola Davis(Vdove). Prestižni kipec pa je odnesla Olivia za vlogo muhaste kraljice (pred tem je igralka dobila tudi zlati globus), njena soigralka v filmuRachel Weisz pa je prejela kipec za najboljšo igralko v stranski vlogi. Olivia se je v govoru seveda zahvalila soigralkam ter vsem, ki so sodelovali pri filmu, nato pa v smehu dodala, da bodo po podelitvi zagotovo kaj dobrega spili in to ne malo ...

Olivia Colman - najboljša igralka v glavni vlogi FOTO: AP

V moški kategoriji so bili ob Cooperju in Ramiju Maleku nominirani še Christian Bale (Vice), Steve Coogan (Stan & Ollie) in Viggo Mortensen (Zelena knjiga), Rami pa je bil tisti, ki je stopil na zmagovalni oder: "Kar težko je vstopiti v vaš svet v to vlogo, glede na to, da nisem od tu. Vi Britanci ste tako dobri ... Popolnoma razumem, kako sveta je za vas glasbena zapuščina. Hvala, ker ste me vključili v to."

Rami Malek - najboljši igralec v glavni vlogi FOTO: AP

Vse kategorije in zmagovalci: Najboljši film Black KkKlansman Green Book Najljubša Roma Zvezda je rojena Najboljši britanski film Beast Bohemian Rhapsody Najljubša McQueen Stan & Ollie You Were Never Really Here Najboljši igralec v glavni vlogi Bradley Cooper - Zvezda je rojena Christian Bale - Vice Rami Malek - Bohemian Rhapsody Steve Coogan - Stan in Ollie Viggo Mortensen - Green Book Najboljša igralka v glavni vlogi Glenn Close - The Wife Lady Gaga - Zvezda je rojena Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me? Olivia Colman - Najljubša Viola Davis - Vdove Najboljša režija Spike Lee - Black KkKlansman Pawel Pawlikowski - Cold War Yorgos Lanthimos - Najljubša Alfonso Cuarón - Roma Bradley Cooper - Zvezda je rojena Najboljši igralec v stranski vlogi Adam Driver - Black KkKlansman Mahershala Ali - Green Book Richard E Grant - Can You Ever Forgive Me? Sam Rockwell - Vice Timothee Chalamet - Beautiful Boy

Mahershala Ali - najboljši igralec v stranski vlogi FOTO: AP

Najboljša igralka v stranski vlogi Amy Adams - Vice Claire Foy - First Man Emma Stone - Najljubša Margot Robbie - Mary, Queen of Scots Rachel Weisz - Najljubša

Rachel Weisz - najboljša igralka v stranski vlogi FOTO: AP