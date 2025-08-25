Najmlajši gledalci navdušeni nad animirano pustolovščino Ozi: Glas gozda

Animirano pustolovščino Ozi: Glas gozda (Ozi: Voice of the Forest), v kateri se orangutanka Ozi po uničenju svojega doma poda na drzno odpravo in išče svoj glas, je režiral Tim Harper, scenarij je napisal Ricky Roxburgh, po zgodbi Rodriga Blaasa, Keitha Chapmana in Alana Duncana Rossa. V izvirni različici so svoje glasove posodili igralci Amandla Stenberg, Dean-Charles Chapman, Djimon Hounsou, Donald Sutherland, Laura Dern, Rupaul Charles, Urzila Carlson in Hugh Bonneville.
Pri nas je na ogled sinhronizirana različica, v kateri so glavnim junakom svoje glasove posodili Lara Wolf, Urh Mlakar, Asja Kahrimanovič, Gregor Gruden, Anja Strajnar, Lea Jurečič, Rok Kunaver, Žiga Bunič, Boris Car, Slavica Karan, Srđan Milovanović, Uroš Buh, Rok Jurečič in drugi.
Ozi, drobna in radovedna orangutanka, bo v svetu naredila korenito spremembo!
V svetu, ki ga ogroža krčenje gozdov, se živahna in mlada orangutanka po imenu Ozi poda na epsko pustolovščino, da bi rešila svoj gozdni dom. Ko njeni družini uničijo dom, se Ozi poda na drzno odpravo, da bi jih ponovno združila, pri tem pa se sooča z nevarnimi izzivi in na poti splete malo nevsakdanja prijateljstva.
- FOTO: Sandi Fišer
- FOTO: Sandi Fišer
- FOTO: Sandi Fišer
- FOTO: Sandi Fišer
- FOTO: Sandi Fišer
- FOTO: Sandi Fišer
Na svojem potovanju Ozi odkrije pravo moč svojega glasu in izjemen vpliv besed, v katere verjame. Z vztrajnostjo in novim smislom sproži globalno gibanje za zaščito našega sveta. V očarljivi zgodbi o pogumu, upanju in neomajnem človeškem duhu Ozi navdihuje gledalce, da se pridružijo boju za trajnostno prihodnost in izkoristijo svoj potencial, da v svetu naredijo spremembo.
