Najpomembnejša priznanja v ameriški umetnosti letos tudi Georgeu Clooneyju in U2

Kennedyjev center, poimenovan po ameriškem predsedniku Johnu F. Kennedyju , je tako kot vse umetniške ustanove trpel zaradi pandemije covida-19 in bil leta 2020 prisiljen decembrsko podelitev odpovedati.

Lani se je podelitve udeležil predsednik Združenih držav Amerike Joe Biden , kar je bilo prvič po petih letih, da se je dogodka udeležil predsednik ZDA. Bidnov predhodnik na predsedniškem položaju Donald Trump se namreč v času svojega mandata prireditve ni udeleževal, saj se je v prvem letu njegovega predsedovanja več umetnikov uprlo in napovedalo bojkot prireditve, če bi se je udeležil Trump.

Letošnji nagrajenec George Clooney je dejal, da si ni nikoli predstavljal, da bo nekoč sedel na podelitvi priznanj Kennedyjevega centra. "Biti omenjen v isti sapi s preostalimi neverjetnimi umetniki je velika čast," je njegove besede povzela AFP. Pevka Gladys Knight je izrazila neizmerno hvaležnost, da je lahko vključena v to ugledno skupino posameznikov.

Nagrade Kennedyjevega centra podeljujejo od leta 1978 za prispevek k ameriški kulturi. Med dosedanjimi nagrajenci so med drugim igralki Elizabeth Taylor in Katharine Hepburn, televizijska zvezda Oprah Winfrey, pevec Bob Dylan in tenorist Luciano Pavarotti.