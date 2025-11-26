Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Film/TV

Najtežje pričakovana pustolovščina: Sandokan prihaja na VOYO

Ljubljana, 26. 11. 2025 10.11 | Posodobljeno pred 59 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
VOYO
Komentarji
4

Skoraj pol stoletja po izvirniku se vrača ena najbolj kultnih pustolovskih zgodb vseh časov. Sandokan, legendarni gusar iz romanov Emilia Salgarija, bo ponovno zaživel v eni najbolj pričakovanih serij tega desetletja. Pričakujte epsko pripoved, romantične strasti in produkcijo na najvišji ravni, serijo pa si bomo na VOYO lahko ogledali le dan po svetovni premieri! Že v torek, 2. decembra, namreč ekskluzivno na VOYO prihajata prva dva dela.

Novi Sandokan prinaša svež, vizualno spektakularen pristop h klasiki, ki je v sedemdesetih osvojila svet in bila predvajana v kar 85 državah. Duh Malajskega tigra se z osupljivo produkcijo, čustveno nabito zgodbo in karizmatično igralsko zasedbo vrača močnejši kot kadar koli prej.

Sandokan prihaja na VOYO!
Sandokan prihaja na VOYO! FOTO: Fremantle

Povratek legende v sodobni preobleki

Serija nas popelje na Borneo v 19. stoletje, v čas napetosti med avtohtonimi plemeni in neusmiljenimi britanskimi kolonialnimi silami. Piratski vodja Sandokan z drznimi napadi skrbi za preživetje svoje posadke, njegova pot pa se povsem spremeni, ko spozna Marianne, pogumno hčer britanskega konzula. Oba zasleduje fanatični lovec na pirate, lord James Brooke, ki želi Marianne zase, ker v njej vidi ključ do svojih političnih ambicij.

Kmalu smo priča prepovedani ljubezni med dvema svetovoma, ki bo spremenila usodo obeh in Sandokana vodila do njegove prave identitete – vodje zatiranega ljudstva Dajakov in simbola upora proti kolonializmu.

Sandokan prihaja na VOYO!
Sandokan prihaja na VOYO! FOTO: Fremantle

Can Yaman – novi obraz Malajskega tigra

Sandokana igra turški igralec Can Yaman, eden najbolj priljubljenih evropskih igralcev ta hip, ki ga mnogi imenujejo kar turški Jason Momoa in ga zaradi serij Vijolična kot morje ter Jutranja ptica dobro poznajo tudi slovenski gledalci. Vlogi se je posvetil z izjemno predanostjo: izgubil je več kot deset kilogramov, treniral borilne veščine, jahanje in mečevanje ter se popolnoma vživel v lik karizmatičnega gusarskega voditelja.

"Sandokan je pozitiven lik, ki vsem daje upanje," pravi Yaman, ki si prizadeva postati prvi igralec z glavnimi vlogami v štirih jezikih – po turščini, italijanščini in angleščini se intenzivno uči tudi španščine.

Preberi še Priredba legendarne serije: Novi Sandokan bo postavni turški igralec Cam Yaman

Mednarodno igralsko zasedbo dopolnjujejo še Ed Westwick (Chuck Bass iz serije Opravljivka) kot fanatični lovec na gusarje lord James Brooke, Alanah Bloor kot pogumna in neodvisna Lady Marianne, Alessandro Preziosi kot zvesti prijatelj Yanez de Gomera ter John Hannah (Mumija, Štiri poroke in pogreb) kot poveljnik Murray.

Producent Luca Bernabei poudarja, da Sandokan presega pustolovsko žanrsko zgodbo: "To je zgodba o ljubezni – ena prvih večkulturnih romanc našega časa in danes bolj kot kdaj prej simbol strastnega in mirnega odgovora na sovraštvo in delitve."

Serija je sestavljena iz osmih delov, na VOYO pa bosta vsak torek prišli po dve epizodi. 2. decembra se pripravite na novo pustolovščino. Sandokan ekskluzivno prihaja na VOYO.

Sandokan prihaja na VOYO!
Sandokan prihaja na VOYO! FOTO: VOYO

Sandokan voyo
Naslednji članek

Japonski film Demon Slayer podrl rekord: zaslužil več kot 550 milijonov evrov

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
slayer2
26. 11. 2025 11.04
+1
Sem gledal kot otrok 😃
ODGOVORI
1 0
Spijuniro Golubiro
26. 11. 2025 10.49
+0
Ni to esmerslda
ODGOVORI
1 1
PoldeVeliki
26. 11. 2025 10.37
+0
Bom gledal če se bodo kaj strljali in preganjali z avtomobili.
ODGOVORI
1 1
ptuj.si
26. 11. 2025 11.09
19. stoletje je to.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363