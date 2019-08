Najuspešnejša K-pop skupina BTS sedaj tudi na filmskih platnih

Južnokorejski K-pop ima tudi v Sloveniji oboževalce, ki so z odprtimi rokami sprejeli njihov koncertni film Bring The Soul. Povsod po Sloveniji je ob premieri vladala najstniška evforija, največje oboževalke pa so se v kinu zbrale že dobro uro pred začetkom filma.

Svetovni glasbeni fenomen – sedemčlanski K-pop je do sedaj slovenske oboževalce v kino privabil že dvakrat, sedaj po koncu svetovne turneje pa so predstavili še tretji dokumentarec, kjer so podrobneje prikazali dogajanje v zakulisju. Film prikazuje zgodbo, kako so doživeli nastope v mnogih mestih in njihove intimne pogovore med spektakularno turnejo.