Največji filmski festival Severne Amerike z obiskom številnih zvezdnikov

Toronto privabi več sto tisoč obiskovalcev na projekcije in dogodke z rdečo preprogo za nekatere najbolj pričakovane premiere leta. Svetovno premiero bo letos doživel film I Play Rocky, ki ga je režiral oskarjevec Peter Farrelly. Film pripoveduje zgodbo o tem, kako se je takrat malo znani Sylvester Stallone, ki ga je odigral Anthony Ippolito, odločil za projekt Rockyja, ki mu je spremenil življenje.

Začenja se filmski festival v Torontu. FOTO: Profimedia

Otvoritveni večer je rezerviran za svetovno premiero biografske drame v režiji oskarjevke Sian Heder Being Heumann, ki poudarja vztrajnost ameriške aktivistke Judy Heumann, ki se je borila za pravice hendikepiranih, v njem pa sta zaigrala Ruth Madeley v glavni vlogi in nominiranec za oskarja Mark Ruffalo. Na letošnjem festivalu bodo premierno prikazali še en biografski film Villeneuve: Vzpon legende, ki opisuje vzpon kanadskega dirkaškega zvezdnika Gillesa Villeneuva od skromnih začetkov v Quebecu do vrhunca Formule 1. Festival prinaša nekaj za vsak okus, na njem pa bodo prikazali več filmov, ki bi se v tej sezoni lahko uvrstili v konkurenco za nagrade. Ameriški komik Chris Rock bo zastopan s hollywoodsko satiro Misty Green. V filmu, s katerim se vrača kot scenarist in režiser, je Rosalind Eleazar upodobila igralko, ki je zašla v težko obdobje in išče drugo priložnost. V igralski zasedbi so tudi Daniel Kaluuya, Adam Driver in Anna Kendrick ter sam Rock.