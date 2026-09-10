Največji filmski festival Severne Amerike z obiskom številnih zvezdnikov

Toronto privabi več sto tisoč obiskovalcev na projekcije in dogodke z rdečo preprogo za nekatere najbolj pričakovane premiere leta. Svetovno premiero bo letos doživel film I Play Rocky, ki ga je režiral oskarjevec Peter Farrelly. Film pripoveduje zgodbo o tem, kako se je takrat malo znani Sylvester Stallone, ki ga je odigral Anthony Ippolito, odločil za projekt Rockyja, ki mu je spremenil življenje.
Otvoritveni večer je rezerviran za svetovno premiero biografske drame v režiji oskarjevke Sian Heder Being Heumann, ki poudarja vztrajnost ameriške aktivistke Judy Heumann, ki se je borila za pravice hendikepiranih, v njem pa sta zaigrala Ruth Madeley v glavni vlogi in nominiranec za oskarja Mark Ruffalo. Na letošnjem festivalu bodo premierno prikazali še en biografski film Villeneuve: Vzpon legende, ki opisuje vzpon kanadskega dirkaškega zvezdnika Gillesa Villeneuva od skromnih začetkov v Quebecu do vrhunca Formule 1.
Festival prinaša nekaj za vsak okus, na njem pa bodo prikazali več filmov, ki bi se v tej sezoni lahko uvrstili v konkurenco za nagrade. Ameriški komik Chris Rock bo zastopan s hollywoodsko satiro Misty Green. V filmu, s katerim se vrača kot scenarist in režiser, je Rosalind Eleazar upodobila igralko, ki je zašla v težko obdobje in išče drugo priložnost. V igralski zasedbi so tudi Daniel Kaluuya, Adam Driver in Anna Kendrick ter sam Rock.
Še en programski vrhunec bo Wild Horse Nine, ki spremlja dva agenta CIE na Velikonočni otok v zadnjih dneh vlade Salvadorja Allendeja v Čilu. Film, ki ga je režiral Martin McDonagh, so že prikazali v Benetkah in v Tellurideu. V Torontu ga bosta po pričakovanjih pospremila igralca John Malkovich in Sam Rockwell.
S festivala Telluride v Toronto prihajata tudi film Elsinore z Andrewom Scottom in Olivio Colman v glavnih vlogah ter glasbena komedija The Debut režiserja Jesseja Eisenberga. S festivala v Benetkah prihajata psihološki triler Bunker, v katerem sta Javier Bardem in Penelope Cruz odigrala par v krizi, ter najnovejši film nemškega režiserja Wernerja Herzoga Bucking Fastard.
Britanska zvezdnica Helen Mirren bo na festival pripotovala na svetovno premiero psihološkega trilerja A Talent for Murder, v katerem je odigrala pisateljico Patricio Highsmith, ki se znajde pod pritiski, da napiše zadnji roman Toma Ripleyja. V programu dokumentarcev bo K-pop zvezdnica Lisa, znana iz dekliške skupine Blackpink, predstavila film Always Lalisa, ki prikazuje začetek njene samostojne kariere in njene prve igralske korake v seriji Beli lotos.
Festival v Torontu bo potekal do 20. septembra.
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