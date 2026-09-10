Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Največji filmski festival Severne Amerike z obiskom številnih zvezdnikov

Toronto, 10. 09. 2026 18.47 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Filmski festival Toronto

V Torontu se bo danes začel največji severnoameriški filmski festival. Letošnji program vsebuje več kot 200 filmov in zvezdnike, kot so John Malkovich, Penelope Cruz in Chris Rock ter predstavnica K-popa Lisa. V središču 51. izdaje so zgodbe o outsiderjih, svetovno premiero pa bo doživel film I Play Rocky.

Toronto privabi več sto tisoč obiskovalcev na projekcije in dogodke z rdečo preprogo za nekatere najbolj pričakovane premiere leta. Svetovno premiero bo letos doživel film I Play Rocky, ki ga je režiral oskarjevec Peter Farrelly. Film pripoveduje zgodbo o tem, kako se je takrat malo znani Sylvester Stallone, ki ga je odigral Anthony Ippolito, odločil za projekt Rockyja, ki mu je spremenil življenje.

Začenja se filmski festival v Torontu.
Začenja se filmski festival v Torontu.
FOTO: Profimedia

Otvoritveni večer je rezerviran za svetovno premiero biografske drame v režiji oskarjevke Sian Heder Being Heumann, ki poudarja vztrajnost ameriške aktivistke Judy Heumann, ki se je borila za pravice hendikepiranih, v njem pa sta zaigrala Ruth Madeley v glavni vlogi in nominiranec za oskarja Mark Ruffalo. Na letošnjem festivalu bodo premierno prikazali še en biografski film Villeneuve: Vzpon legende, ki opisuje vzpon kanadskega dirkaškega zvezdnika Gillesa Villeneuva od skromnih začetkov v Quebecu do vrhunca Formule 1.

Festival prinaša nekaj za vsak okus, na njem pa bodo prikazali več filmov, ki bi se v tej sezoni lahko uvrstili v konkurenco za nagrade. Ameriški komik Chris Rock bo zastopan s hollywoodsko satiro Misty Green. V filmu, s katerim se vrača kot scenarist in režiser, je Rosalind Eleazar upodobila igralko, ki je zašla v težko obdobje in išče drugo priložnost. V igralski zasedbi so tudi Daniel Kaluuya, Adam Driver in Anna Kendrick ter sam Rock.

Preberi še Chris Rock si želi novega Madagaskarja: Po ločitvi potrebujem denar

Še en programski vrhunec bo Wild Horse Nine, ki spremlja dva agenta CIE na Velikonočni otok v zadnjih dneh vlade Salvadorja Allendeja v Čilu. Film, ki ga je režiral Martin McDonagh, so že prikazali v Benetkah in v Tellurideu. V Torontu ga bosta po pričakovanjih pospremila igralca John Malkovich in Sam Rockwell.

S festivala Telluride v Toronto prihajata tudi film Elsinore z Andrewom Scottom in Olivio Colman v glavnih vlogah ter glasbena komedija The Debut režiserja Jesseja Eisenberga. S festivala v Benetkah prihajata psihološki triler Bunker, v katerem sta Javier Bardem in Penelope Cruz odigrala par v krizi, ter najnovejši film nemškega režiserja Wernerja Herzoga Bucking Fastard.

Britanska zvezdnica Helen Mirren bo na festival pripotovala na svetovno premiero psihološkega trilerja A Talent for Murder, v katerem je odigrala pisateljico Patricio Highsmith, ki se znajde pod pritiski, da napiše zadnji roman Toma Ripleyja. V programu dokumentarcev bo K-pop zvezdnica Lisa, znana iz dekliške skupine Blackpink, predstavila film Always Lalisa, ki prikazuje začetek njene samostojne kariere in njene prve igralske korake v seriji Beli lotos.

Festival v Torontu bo potekal do 20. septembra.

filmski festival toronto zvezdniki film

Bo do konca leta znano, kdo bo naslednji James Bond?

24ur.com S podelitvijo nagrad se zaključuje 80. beneški filmski festival
24ur.com V Torontu začetek 49. filmskega festivala
24ur.com V Benetkah se začenja 83. mednarodni filmski festival
24ur.com V Benetkah začetek 80. mednarodnega filmskega festivala
24ur.com Celovečerec Luke Marčetića bo svetovno premiero dočakal v Teksasu
24ur.com Odiseja v Odiseji: filmski spektakel leta si zasluži največji zaslon v Evropi
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Njena hčerka je prava kopija slavne mame
Tri jesenska živila, ki jih je dobro ponuditi otroku
Tri jesenska živila, ki jih je dobro ponuditi otroku
Jok, kričanje in oklepanje starša: gre za običajno fazo ali kaj več?
Jok, kričanje in oklepanje starša: gre za običajno fazo ali kaj več?
V šoli so se ji posmehovali zaradi videza, danes jo vsi občudujejo
V šoli so se ji posmehovali zaradi videza, danes jo vsi občudujejo
zadovoljna
Portal
Ta Slovenec je osvojil srce znane hrvaške voditeljice
Vajeni sta glamurja, zdaj bosta morali preživeti z enim evrom na dan
Vajeni sta glamurja, zdaj bosta morali preživeti z enim evrom na dan
V osmem mesecu nosečnosti je izvedela pretresljivo diagnozo: danes navdihuje milijone
V osmem mesecu nosečnosti je izvedela pretresljivo diagnozo: danes navdihuje milijone
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, ribe bo spremljala sreča
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, ribe bo spremljala sreča
vizita
Portal
Obsežna študija razkrila povezavo med uživanjem mesa in rakom želodca
Uspešno hujšanje po 40. letu: preprosti koraki, ki vodijo do rezultatov
Uspešno hujšanje po 40. letu: preprosti koraki, ki vodijo do rezultatov
Pozabite na banane: to sadje je lahko boljša izbira za krvni tlak, pa ga Slovenci skoraj ne uživamo
Pozabite na banane: to sadje je lahko boljša izbira za krvni tlak, pa ga Slovenci skoraj ne uživamo
Prvi znaki prehlada: kaj lahko naredimo takoj in česa ne
Prvi znaki prehlada: kaj lahko naredimo takoj in česa ne
cekin
Portal
Številni slovenski delodajalci ponujajo to ugodnost. A kdo jo uporablja?
Vdova Saše Popovića prodala luksuzna apartmaja v Opatiji, na prodaj tudi družinska jahta
Vdova Saše Popovića prodala luksuzna apartmaja v Opatiji, na prodaj tudi družinska jahta
Za manj kot 60 evrov na dan? To je prestolnica, ki navdušuje z nizkimi cenami
Za manj kot 60 evrov na dan? To je prestolnica, ki navdušuje z nizkimi cenami
Na koncu sveta nastaja nekaj ogromnega: v igri so milijarde
Na koncu sveta nastaja nekaj ogromnega: v igri so milijarde
moskisvet
Portal
Obudila spomin na osemdeseta: bila je prava ikona svojega časa
Turisti izbrali najslabšo evropsko prestolnico: 'Kot večja vas'
Turisti izbrali najslabšo evropsko prestolnico: 'Kot večja vas'
Kako zaščititi avto pred nevihto?
Kako zaščititi avto pred nevihto?
Slovenec na vrhu sveta: 90 dni sam v ekstremni kanadski divjini
Slovenec na vrhu sveta: 90 dni sam v ekstremni kanadski divjini
dominvrt
Portal
Brez vode, elektrike in prave ceste: zakaj sta Darja in Andrej vseeno kupila 200 let staro hiško?
Pred zimo preverite teh 7 stvari okoli hiše, da vas spomladi ne čaka drag račun
Pred zimo preverite teh 7 stvari okoli hiše, da vas spomladi ne čaka drag račun
Mokre superge po dežju? Večina ljudi naredi eno napako, zaradi katere začnejo smrdeti
Mokre superge po dežju? Večina ljudi naredi eno napako, zaradi katere začnejo smrdeti
Posadite ga enkrat in uživali ga boste leta
Posadite ga enkrat in uživali ga boste leta
okusno
Portal
Domača klasika na bolj razkošen način: rezultat vas bo navdušil
Pripravite ga vnaprej in zjutraj samo vzamete iz hladilnika
Pripravite ga vnaprej in zjutraj samo vzamete iz hladilnika
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Tilen in Tanja zablestela v prvem mystery box izzivu sezone
Tilen in Tanja zablestela v prvem mystery box izzivu sezone
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Love Island Adria
Love Island Adria
Ful gas 2
Ful gas 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929