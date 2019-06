Namesto Reke ljubezni hrvaška različica Ljubezni po domače

Vedno tvoja na POP TV prihaja 24. junija in bo na sporedu od ponedeljka do petka. Zgodba se dogaja v 70. leta prejšnjega stoletja v Istanbul in se nadaljuje v rodovitni pokrajini na jugu Turčije. Zgodba govori o prelepi Zuleyhi, ki v Istanbulu živi skupaj s svojim polbratom in njegovo ženo. Zaposlena je kot krojačica in njena največja želja je, da bi se nekega dne poročila z ljubeznijo svojega življenja, Yilmazom, ki pridno dela kot avtomehanik.

Ker se Reka ljubezni konča 28. junija, na spored 1. julija prihaja Ljubezen na vasi (Ljubav je na selu), hrvaška različica šova Ljubezen po domače, ki bo na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri. Pisma kmetom, ki iščejo ljubezen pri južnih sosedih naokoli nosi voditeljica Marijana. H kmetom se nato preselijo njihove izbranke, s svojimi ljubezenskimi puščicami mešajo štrene njihovemu notranjemu miru, a počasi tudi one odhajajo domov, dokler pri vsakem od njih na koncu ne ostane samo ena.