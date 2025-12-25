Naslovnica
Nova ugibanja: Bo Idris Elba naslednji James Bond?

London, 25. 12. 2025 12.15 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
A. J.
Daniel Craig in Idris Elba

Zvezdnik Idris Elba je s pomenljivo objavo ponovno zanetil debato o tem, ali bo morda prevzel vlogo slavnega agenta 007. S simbolično postavitvijo ob predhodne upodobitve Bonda je namignil na možnost, da bi bil prav on naslednik Daniela Craiga.

Vse od filma Ni čas za smrt, zadnjega dela zgodbe o Jamesu Bondu iz leta 2021, se ugiba o tem, kdo bo naslednik Daniela Craiga. Igralec Idris Elba pa je bil eden tistih, čigar ime se je omenjalo. Zdaj pa je ponovno sprožil ugibanja o svoji morebitni prihodnosti kot James Bond.

Delil je namreč videoposnetek iz muzeja voščenih figur Madame Tussauds v Londonu, ki je hitro pritegnil pozornost oboževalcev. Videoposnetek prikazuje vrsto nekdanjih upodobitev agenta 007, ki se zaključi z Elbo. Ta se je namreč simbolično postavil na sam konec vrste in namignil, da se utegne zgodba legendarnega skrivnega agenta nadaljevati prav z njim. Spodaj je šaljivo pripisal: "Žena me je prisilila."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pomenljivo kadriranje v posnetku je sprožilo takojšen odziv na spletu, mnogi oboževalci Jamesa Bonda pa so trenutek interpretirali kot zavestno prikimavanje dolgoletnim govoricam, ki so Idrisa Elbo povezovale s famozno vlogo. Pod posnetkom so se zgrnili številni spodbudni komentarji: "To ni nekaj, kar si želimo ... To preprosto potrebujemo" in "Idris Elba je Bond, ki si ga zaslužimo."

Idris Elba.
Idris Elba.
FOTO: Profimedia

Ugibanja prihajajo ravno v času, ko Elba odkrito razmišlja o prihodnosti svoje kariere. V začetku tega meseca je med vprašanji in odgovori na Mednarodnem filmskem festivalu v Rdečem morju spregovoril o načrtih, da se dolgoročno umakne iz sveta igralstva.

"Upam, da moja baza oboževalcev kot igralca ni jezna name, ampak sčasoma se želim popolnoma posvetiti režiranju," je dejal in pojasnil svojo željo, da bi se osredotočil na filmsko ustvarjanje za kamero.

Preberi še Seznam zvezdnikov, ki bi lahko bili naslednji James Bond

Elba se je festivala udeležil, da bi promoviral svoj kratki film Dust To Dreams, svoj drugi režijski projekt po filmu Yardie. Kljub temu da je govoril o upokojitvi, je njegov urnik še vedno poln, saj naj bi razvijali nadaljevanje filma Luther: The Fallen Sun.

idris elba daniel craig james bond 007

Filmi v letu 2025

SORODNI ČLANKI

Lenny Kravitz kot zlobnež v videoigri o Jamesu Bondu

Želel je biti 007, dobil je sedem let zapora

Bo Sydney Sweeney novo Bondovo dekle? 'Kot James Bond bi se bolj zabavala'

Glen Powell pojasnil, zakaj ne more biti naslednji James Bond

Javnost razburjena: Bo Bezosova soproga resnično novo Bondovo dekle?

Tom Holland: James Bond je sanjska vloga vsakega igralca

Scenarij za novi film o Bondu bo napisal ustvarjalec Birminghamskih tolp

Denis Villeneuve bo režiral naslednji film o Jamesu Bondu

