Nova ugibanja: Bo Idris Elba naslednji James Bond?

Vse od filma Ni čas za smrt, zadnjega dela zgodbe o Jamesu Bondu iz leta 2021, se ugiba o tem, kdo bo naslednik Daniela Craiga. Igralec Idris Elba pa je bil eden tistih, čigar ime se je omenjalo. Zdaj pa je ponovno sprožil ugibanja o svoji morebitni prihodnosti kot James Bond.

Delil je namreč videoposnetek iz muzeja voščenih figur Madame Tussauds v Londonu, ki je hitro pritegnil pozornost oboževalcev. Videoposnetek prikazuje vrsto nekdanjih upodobitev agenta 007, ki se zaključi z Elbo. Ta se je namreč simbolično postavil na sam konec vrste in namignil, da se utegne zgodba legendarnega skrivnega agenta nadaljevati prav z njim. Spodaj je šaljivo pripisal: "Žena me je prisilila."