Nova ugibanja: Bo Idris Elba naslednji James Bond?

Vse od filma Ni čas za smrt, zadnjega dela zgodbe o Jamesu Bondu iz leta 2021, se ugiba o tem, kdo bo naslednik Daniela Craiga. Igralec Idris Elba pa je bil eden tistih, čigar ime se je omenjalo. Zdaj pa je ponovno sprožil ugibanja o svoji morebitni prihodnosti kot James Bond.
Delil je namreč videoposnetek iz muzeja voščenih figur Madame Tussauds v Londonu, ki je hitro pritegnil pozornost oboževalcev. Videoposnetek prikazuje vrsto nekdanjih upodobitev agenta 007, ki se zaključi z Elbo. Ta se je namreč simbolično postavil na sam konec vrste in namignil, da se utegne zgodba legendarnega skrivnega agenta nadaljevati prav z njim. Spodaj je šaljivo pripisal: "Žena me je prisilila."
Pomenljivo kadriranje v posnetku je sprožilo takojšen odziv na spletu, mnogi oboževalci Jamesa Bonda pa so trenutek interpretirali kot zavestno prikimavanje dolgoletnim govoricam, ki so Idrisa Elbo povezovale s famozno vlogo. Pod posnetkom so se zgrnili številni spodbudni komentarji: "To ni nekaj, kar si želimo ... To preprosto potrebujemo" in "Idris Elba je Bond, ki si ga zaslužimo."
Ugibanja prihajajo ravno v času, ko Elba odkrito razmišlja o prihodnosti svoje kariere. V začetku tega meseca je med vprašanji in odgovori na Mednarodnem filmskem festivalu v Rdečem morju spregovoril o načrtih, da se dolgoročno umakne iz sveta igralstva.
"Upam, da moja baza oboževalcev kot igralca ni jezna name, ampak sčasoma se želim popolnoma posvetiti režiranju," je dejal in pojasnil svojo željo, da bi se osredotočil na filmsko ustvarjanje za kamero.
Elba se je festivala udeležil, da bi promoviral svoj kratki film Dust To Dreams, svoj drugi režijski projekt po filmu Yardie. Kljub temu da je govoril o upokojitvi, je njegov urnik še vedno poln, saj naj bi razvijali nadaljevanje filma Luther: The Fallen Sun.
