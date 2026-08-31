Naomi Watts bo prejela nagrado donostia na festivalu v San Sebastianu

Naomi Watts bo prejela nagrado donostia za življenjsko delo, ki jo podeljujejo na filmskem festivalu v San Sebastianu. "Watts združuje neodvisne filme z velikimi produkcijami tako na velikem kot na malem platnu," so zapisali na festivalu v San Sebastianu in jo označili za eno najbolj nadarjenih in nagrajenih igralk svoje generacije.

Rodila se je v Angliji ter zgradila kariero v ZDA in drugod. Zaslovela je v filmu Davida Lyncha Mulholland Drive. Njena vloga v tem filmu se uvršča med najboljše v sodobnem filmu, so zapisali na festivalu. Doslej je bila dvakrat nominirana za oskarja za najboljšo igralko, in sicer za nastopa v filmih 21 gramov Alejandra G. Inarrituja in Nemogoče Juana Antonia Bayone.

Sodelovala je tudi z imeni, kot so Peter Jackson, David Cronenberg, Clint Eastwood, Michael Haneke, Audrey Diwan, Noah Baumbach in Rodrigo Garcia, s katerim je leta 2009 prišla v San Sebastian, da bi zaključila uradni izbor zunaj tekmovanja s filmom Mati in otrok. Kot so med drugim še zapisali na festivalu, se je v svoji karieri poklonila mnogoterosti človeškega potenciala in kompleksnosti likov.

Leta 2024 je prejela tudi prvo nominacijo za televizijsko nagrado emmy za upodobitev Babe Paley v filmu Feud Ryana Murphyja.

Watts bo nagrado prevzela 19. septembra, ko bo na sporedu film Gospodinja, v katerem je zaigrala. Film je režijski prvenec kanadskega režiserja Bena Shiriniana, poročajo filmski portali. Temelji na resnični zgodbi in se dogaja v letu 1964, pripoveduje pa o mladem novinarju, ki izsledi potencialnega nacističnega častnika, ki na skrivaj živi v New Yorku, ter se spoprijatelji z njegovo očarljivo ženo. V njem so zaigrali še Tye Sheridan, Luke Evans, Michael Imperioli in Lena Olin.