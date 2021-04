Če ste mislili, da je hollywoodska zvezdnica Naomi Watts zahtevna stranka, pomislite še enkrat. Kot preprosto in prijazno jo namreč opisujejo gostitelji na Krvavcu. Ni zahtevala razkošnega aparata za kavo ali česa podobnega. Tudi perilo so s soigralko in režiserko, ki sta bili v sosednjih apartmajih, prale same. A med bivanjem v Sloveniji je želela preizkusiti nekaj novega.

