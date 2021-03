Naomi Watts zaključila snemanje na Krvavcu: Z veseljem se bom vrnila

Naomi Watts in preostala hollywoodska filma ekipa sta zaključili snemanje filma Neskončna neurja . Drama o samoodkrivanju, v kateri plavolasa Britanka igra glavno vlogo, se bo lahko pohvalila tudi s kulisami slovenske narave, saj je ekipa zadnjih 14 dni film snemala tudi pri nas, in sicer v RTC Krvavec.

"V 14 dneh, kolikor jih je snemalna ekipa preživela na Krvavcu, smo poskrbeli za njeno udobje in po najboljših močeh pripomogli k snemanju v izjemno zahtevnih pogojih. Ob zaključku snemanja je igralki direktor RTC Krvavec Jani Janša podaril čudovito skulpturo snežinke, obogateno z zlatnikom, v katerega sta vgravirana simbola Krvavca in naše prelepe Slovenije. Ob prejemu darila je igralka hvaležno povedala, da bo imelo posebno mesto v njenem domu in da bosta Krvavec in Slovenija z njo ostala tudi po odhodu domov," so v uradnem medijskem sporočilu napisali v RTC Krvavec.