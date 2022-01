Napaka v posebni epizodi o Harryju Potterju: Watsonovo zamenjali z Emmo Roberts

Igralska zasedba Harryja Potterja se je ob 20. obletnici združila v posebni epizodi z naslovom Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, ki so jo predvajali minuli vikend. Obletnici v čast so igralci, med njimi tudi Daniel Radcliffe, Emma Watson in Rupert Grint, ter ostala ekipa pripravili prav posebno nostalgično druženje. Ob srečanju so razkrili številne skrivnosti, ki so se dogajale v ozadju snemanja filmov o mladem čarovniku in njegovih prijateljih in se spominjali samih začetkov, od izida prve knjige do avdicije za film. Ustvarjalcem pa jo je zagodel tudi škrat, česar niso spregledali oboževalci Harry Potterja.

V posebni epizodi je bil objavljen prispevek, v katerega so vključili tudi fotografijo Emme Watson, ko je bila še otrok. A izkazalo se je, da ne gre za Watsonovo, ampak da je deklica na fotografiji, ki ima na glavi ušesa slavne Miki Miške in zajtrkuje, v resnici igralka Emma Roberts.