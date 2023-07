V šovu Ljubezen na vasi se napeti dnevi nadaljujejo. Ivan svoja dekleta odpelje na zabavo. Ena od njih bo vsa čemerna, a med Ivanom in eno od punc bo prišlo do strastnega poljuba. Pri Hrvoju ni lahko, ena od kandidatk bo morala oditi domov. Ženske bodo razkrile svoje želje in čustva, nato pa bo Hrvoje razkril svojo odločitev. Zvonko bo čedalje bolj prepričan, da se ena od njegovih kandidatk prilega tipu ženske, ki mu ustreza.

Najmlajši kmet Ivan bo svoje dame peljal ven. Ena od njih bo vsa čemerna: "Večina težav je povezanih z njo, njenim obnašanjem in dramami. Kar naenkrat se ji je zmešalo, nimam pojma." Kljub napetemu vzdušju bosta med Ivanom in eno od kandidatk padla kar dva poljuba. icon-expand Napeti trenutki: koga bo Hrvoje vrgel ven, komu se bo Zvonko posvetil? FOTO: POP TV Napeto dogajanje bo tudi pri Hrvoju. Prišel bo namreč čas, ko se bo moral posloviti od enega dekleta. Marina, Suzana in Dragana bodo izrazile svoje želje in čustva, nato pa bo na vrsto prišel Hrvoje. Zelo težko bo tudi Zvonku, ki bo čedalje bolj prepričan, da se ena od njegovih kandidatk prilega tipu ženske, ki mu ustreza. "Vse bolj se prilega filozofiji ženske, ki mi ustreza." Kako se bodo odvile zgodbe na kmetijah? Vse si oglejte nocoj v šovu Ljubezen na vasi ob 21.05 na POP TV.