Napovedani sta dve filmski premieri o škandalu skupine Milli Vanilli

Zgodovini münchenskega škandala diskopop dua Milli Vanilli ob koncu 80. let minulega stoletja sta se posvetila kar dva filma, ki bosta kmalu na ogled. Prvi z naslovom Girl You Know It's True naj bi na filmska platna prišel 21. decembra. Dokumentarni film Milli Vanilli pa naj bi bil na ogled od 25. oktobra na enem izmed portalov pretočnih vsebin.

V filmu Girl You Know It's True Roberta Pilatusa in Fabricea Morvana, ki sta sestavljala Milli Vanilli, igrata nemški igralec Tijan Njie in Francoz Elan Ben Ali. Njunega producenta Franka Fariana bo upodobil Matthias Schweighöfer. Pod režijo in scenarij se podpisuje Simon Verhoeven.

O škandalu Milli Vanilli bosta na ogled kar dva filma. FOTO: Profimedia

"Film se v veliki meri odvija konec 80. let in v začetku 90. let v Hollywoodu, sredi pop sveta. To seveda prinaša veliko zabave pri poustvarjanju tega obdobja za filmsko platno, vendar zahteva tudi ogromno dela," je povedal eden od producentov filma Quirin Berg za nemški Bild. Kot je še dodal, je bilo treba pred snemanjem urediti veliko glasbenih pravic.

"V zadnjih 20 letih so se mnoge ameriške družbe trudile pridobiti prav te pravice in zelo sem vesel, da smo pred približno štirimi leti prvi in edini uspeli," je še povedal. Snemanje filma je potekalo v Münchnu, Berlinu, Cape Townu in Los Angelesu. Prav tako je ogled dokumentarnega filma o diskopop duu za 25. oktober napovedal tudi eden od ponudnikov pretočnih vsebin. Film je režiral Luke Korem in je bil že predstavljen na Tribeca Festivalu 2023 v New Yorku.