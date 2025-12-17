Napovednik filma Melania: od odmevnega klobuka do črno-belega portreta

Melania Trump je na družbenih omrežjih delila prvi napovednik svojega dokumentarnega filma z naslovom Melania, ki v kinematografe prihaja čez mesec dni. "Zgodovina se je začela pisati v 20 dneh mojega življenja pred inavguracijo ameriškega predsednika," je ameriška prva dama slovenskih korenin ob izidu prvega vpogleda v 104 minute dolg film povedala za Fox News.
"Prvič je svetovno občinstvo vabljeno v kinodvorane, da bi bilo priča temu ključnemu poglavju – zasebnemu, nefiltriranemu vpogledu v to, kako se na svoji izjemni poti do tega, da postanem prva dama Združenih držav Amerike, prebijam skozi družino, posel in filantropijo," je še povedala.
Sodeč po prvem napovedniku, bodo gledalci dobili vpogled v nekatere ključne trenutke, zaradi katerih se je prva dama znašla na platnicah svetovnih medijev - naj bo to drzni klobuk, ki ga je odmevno nosila na inavguraciji, ali pa uradni črno-beli portret, s katerim je razdvojil javnost. Gledalci bodo prav tako dobili vpogled v njen odnos s Trumpom, o katerem je bilo v preteklosti prelitega veliko črnila. V napovednik je namreč vključen tudi trenutek, ko predsednik vadi svoj govor, Slovenka pa mu pri tem pomaga.
Pred časom smo poročali, da bodo poleg filma izdali še tridelno dokumentarno serijo, ki spremlja Melanio v New Yorku, Mar-a-Lagu in Washingtonu. Kot je januarja povedala za Fox & Friends, predstavljajo njeno vsakdanje življenje in prikažejo njene odgovornosti.
Nekdanja slovenska manekenka od 90. let prejšnjega stoletja živi v ZDA. Po poroki s Trumpom leta 2005 je pridobila ameriško državljanstvo. Melania je tudi producentka filma. Film sledi uspehu njene knjige spominov, ki jo je izdala lani jeseni. Dokumentarec je režiral Brett Ratner. Gre za njegov prvi projekt po letu 2017, ko ga je več žensk obtožilo spolnih napadov. Ratner je obtožbe zanikal.
