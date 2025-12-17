Naslovnica
Napovednik filma Melania: od odmevnega klobuka do črno-belega portreta

Washington, 17. 12. 2025 16.10 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
E.M.
Melania Trump

Izšel je prvi napovednik prihajajočega filma o ameriški prvi dami slovenskih korenin Melanii Trump. Film, ki nosi preprost naslov Melania, bo v kinematografe prišel v začetku prihodnjega leta in bo javnosti ponudil vpogled v slab mesec dni pred drugo inavguracijo ameriškega predsednika Trumpa.

Melania Trump je na družbenih omrežjih delila prvi napovednik svojega dokumentarnega filma z naslovom Melania, ki v kinematografe prihaja čez mesec dni. "Zgodovina se je začela pisati v 20 dneh mojega življenja pred inavguracijo ameriškega predsednika," je ameriška prva dama slovenskih korenin ob izidu prvega vpogleda v 104 minute dolg film povedala za Fox News.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Prvič je svetovno občinstvo vabljeno v kinodvorane, da bi bilo priča temu ključnemu poglavju – zasebnemu, nefiltriranemu vpogledu v to, kako se na svoji izjemni poti do tega, da postanem prva dama Združenih držav Amerike, prebijam skozi družino, posel in filantropijo," je še povedala.

Sodeč po prvem napovedniku, bodo gledalci dobili vpogled v nekatere ključne trenutke, zaradi katerih se je prva dama znašla na platnicah svetovnih medijev - naj bo to drzni klobuk, ki ga je odmevno nosila na inavguraciji, ali pa uradni črno-beli portret, s katerim je razdvojil javnost. Gledalci bodo prav tako dobili vpogled v njen odnos s Trumpom, o katerem je bilo v preteklosti prelitega veliko črnila. V napovednik je namreč vključen tudi trenutek, ko predsednik vadi svoj govor, Slovenka pa mu pri tem pomaga.

Preberi še Znane podrobnosti dokumentarnega filma o Melanii Trump

Pred časom smo poročali, da bodo poleg filma izdali še tridelno dokumentarno serijo, ki spremlja Melanio v New Yorku, Mar-a-Lagu in Washingtonu. Kot je januarja povedala za Fox & Friends, predstavljajo njeno vsakdanje življenje in prikažejo njene odgovornosti.

Nekdanja slovenska manekenka od 90. let prejšnjega stoletja živi v ZDA. Po poroki s Trumpom leta 2005 je pridobila ameriško državljanstvo. Melania je tudi producentka filma. Film sledi uspehu njene knjige spominov, ki jo je izdala lani jeseni. Dokumentarec je režiral Brett Ratner. Gre za njegov prvi projekt po letu 2017, ko ga je več žensk obtožilo spolnih napadov. Ratner je obtožbe zanikal.

Film Fantasy mlade slovenske režiserke Kukle doživel premiero še pri nas

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kostorog
17. 12. 2025 17.12
Najbrž bomo imeli kaj videti, tale samopromocija me spominja na kardashianke, ko enkrat vidiš te zmazke te vse mine, poceni star lete in influencerke ki mislijo da se vse vrti okoli njihovih Mučič.
Odgovori
-1
1 2
AugustLandmesser
17. 12. 2025 16.38
vpogled bi moral biti na prakso v Milanu...ali vsaj na specijalizacijo pri epsteinu...
Odgovori
+1
3 2
LinaAnil
17. 12. 2025 16.28
Nova ideja za Tino.
Odgovori
-8
0 8
Prelepa Soča
17. 12. 2025 16.38
Katero Tino?.... do mezinca na nogi ne seže Melanii.
Odgovori
+1
4 3
AugustLandmesser
17. 12. 2025 17.04
logično...melonija kaus je najdražja " starleta " na svetu...
Odgovori
+0
2 2
Prelepa Soča
17. 12. 2025 17.22
August.. No, primitiven in predvsem potreben si, ni kaj, ja, pod 20 ste vsi enaki, čeprav pojma nimate, zakaj sploh gre, razen, da žalite, pa tudi to ne veste, zakaj? Morda zato, ker drugi tudi? Je pa hudo, da te noben-a ne opazi in zato trpijo prsti in roke, skrivoma doma. 🤪To se dogaja že od pamtiveka, sem prepričan, nekateri imajo in dobijo, kar želijo, drugi pa tu gor visijo večino dneva. Smilite se mi ubožci.
Odgovori
+2
2 0
