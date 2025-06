Napovednik za del Torov film Frankenstein navdušil ljubitelje filma

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Dve starki sta obiskali tretjo na njenem domu. Ob kavici so se razgovorile o tem, kako so sklerozne. "Jaz vstopim v shrambo, pa ne vem več, po kaj sem prišla." "Jaz pa se znajdem na hodniku v bloku, pa ne vem, ali sem se odpravila od doma ali sem prišla domov." je rekla druga. "O, jaz sem pa še kar v redu!" je rekla gostiteljica in potrkala po leseni mizi, nato pa zavpila: "Naprej!"