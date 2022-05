Napovednik za drugi del Avatarja pogledalo skoraj 150 milijonov ljudi

Visoka številka, s katero sta se pohvalila Disney in studio 20th Century , je presegla dosežek napovednika za zadnji film iz franšize Vojna zvezd , a zaostala za številom ogledov napovednika za film Hitri in drzni 9: drzna saga . Tega si je v enem dnevu ogledalo kar 202,7 milijona ljudi.

Film Avatar: pot vode si bomo lahko v distribuciji Blitz filma v slovenskih kinematografih prvič ogledali 15. decembra, pred prihodom nadaljevanja pa bo v kinematografih možen ogled tudi prvega filma, in sicer 22. septembra. Pod režijo se tudi tokrat podpisuje James Cameron, producenta sta Cameron in Jon Landau. V glavnih vlogah najdemo Zoe Saldaño, Sama Worthingtona, Sigourney Weaver, Stephena Langa, Cliffa Curtisa, Joela Davida Moora, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaina Clementa in Kate Winslet.