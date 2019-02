Napovednik za Ledeno kraljestvo 2 podrl vse rekorde

Prvi napovednik za animirani filmLedeno kraljestvo 2 je tako s 11,6 milijona ogledov potolkel rekord, ki je prej imel animirani film Neverjetni 2, ki si ga je v enem dnevu ogledalo 11,3 milijona ljudi.

Film Ledeno kraljestvo iz leta 2013 je bil namreč po vsem svetu velika uspešnica pri otrocih in tudi starših, prinesel pa je okoli milijarde evrov dobička. Nagradili so ga tudi z oskarjem za najboljši animirani film, za originalno pesem(Let it go), od lanskega februarja pa na Broadwayu uprizarjajo tudi muzikal.

V drugem delu bodoElza, Ana, Krištof inOlafmorali iti globok v gozd, da bi spoznali resnico starodavne skrivnosti njihovega kraljestva. V napovedniku pa lahko vidimo, kako Elza skuša zamrziti ocean, sicer pa se spet sreča z s sestro Ano in prijateljem Krištofom.

Film bo v kinodvorane prišel za letošnji ameriški dan zahvalnosti, 22. novembra.