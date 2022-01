Napovednik za nova nadaljevanja Princa z Bel-Aira obljublja temačno zgodbo

Razlogi za drugačen in resnejši format tičijo v kar treh desetletjih, ki so minila, odkar je bila izvirna serija na vrhuncu priljubljenosti. ''Namen dramatizacije priljubljene in nekoč lahkotne serije je povedati zgodbo na način, ki je bil pred tridesetimi leti nemogoč,'' je povedal režiser Morgan Cooper, ki se podpisuje kot so-scenarist, nosi pa tudi naziv izvršnega producenta. ''Omogočeno nam je bilo izpeljati nekatere dialoge, ki izzivajo različne poglede. Like razkrivamo po plasteh, so kompleksnejši, izraz močnejši, kot bi bilo to mogoče v komični seriji. V svojem bistvu pa Bel-Air v svoje središče postavlja izkušnjo temnopoltih likov, katerih življenje spremljamo skozi perspektivo družine in bližnjih,'' je še dodal.