Napovednik za novega Batmana je tu: Colin Farrell kot Pingvin neprepoznaven

Ne le, da je Robert Pattison navdušil vse, ki so dvomili o njegovi sposobnosti preobrazbe v legendarnega Batmana, tudi Colin Farrell je v novem napovedniku mnoge pustil brez besed – ta se je namreč preobrazil v zlobneža Pingvina. Napovednik so predstavili na spletni konvenciji podjetjaDC Entertainement. Predstavitev je bila več kot uspešna, saj so oboževalci takoj po predstavitvi dvominutnega napovednika zavzeli družbena omrežja in vsul se je plaz pohval.