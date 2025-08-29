Naraven videz, sivi lasje in preprosta oblačila: igralke na ulici niso prepoznali

Igralka Sarah Jessica Parker se je zopet poslovila od svojega priljubljenega lika Carrie Bradshaw, s katerim jo od prve predvajane epizode leta 1998 povezuje ves svet. Potrjeno je namreč, da serije In kot bi mignil (nadaljevanja serije Seks v mestu) po tretji sezoni ne bodo več snemali.
Dolgi in svetli kodri, ki so se bohotili na vse strani, ter skrbno oblečena po zadnji modi – to je bila za gledalce serije Seks v mestu vedno Carrie. In seveda je jasno, da se zvezdnica v stvarnem življenju še kako razlikuje od svojih vlog, a je spletne uporabnike kljub temu presenetil njen novi videz oziroma bolj sproščeni slog, ki ga na ulicah New Yorka zadnje čase ponosno pokaže Parker.
Odkar se je za zvezdnico zaključilo snemanje serije In kot bi mignil, se je namreč posvetila svoji družini in vsakdanjemu življenju. Na družbenih omrežjih so tako zakrožile fotografije 60-letne igralke, kot tudi številni posnetki, na katerih vidimo Parker v povsem sproščenem duhu med različnimi opravki v New Yorku. Večinoma nakupuje in se sprehaja.
Na eni izmed fotografij je denimo oblečena v preprosto belo obleko, preko katere si je poveznila sivo jopo, obula udobne športne superge in si spela lase v figo. Na obrazu ima tudi velika črna sončna očala. Priznana igralka je zagovornica naravnega staranja in naravnega videza, k čemur tako spadajo seveda tudi sivi lasje. Njeni številni oboževalci so na družbenih omrežjih komentirali, da so se na ulici sprehodili mimo nje, saj je niso prepoznali.
Spomnimo, igralka se je od svoje ikonične vloge Carrie Bradshaw poslovila po skoraj 30 letih. Igrala je v vseh šestih sezonah, vse do leta 2004. Carrie je utelešala v istoimenskih filmih, pred štirimi leti pa se je v isto vlogo vrnila v seriji In kot bi mignil. Carrie Bradshaw pa ni samo lik iz serije, postala je fenomen filmske industrije.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.