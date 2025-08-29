Svetli način
Naraven videz, sivi lasje in preprosta oblačila: igralke na ulici niso prepoznali

New York, 29. 08. 2025 09.02 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A. J.
Komentarji
4

Zvezdnico priljubljene serije Seks v mestu Sarah Jessico Parker so kamere ujele v objektiv, medtem ko se je sprehajala po ulicah New Yorka, fotografije pa so hitro preplavile družbena omrežja. Na njih je 60-letno igralko namreč težko prepoznati – brez zanjo tako značilnih svetlih kodrov in povsem naravnega videza brez ličil.

Igralka Sarah Jessica Parker se je zopet poslovila od svojega priljubljenega lika Carrie Bradshaw, s katerim jo od prve predvajane epizode leta 1998 povezuje ves svet. Potrjeno je namreč, da serije In kot bi mignil (nadaljevanja serije Seks v mestu) po tretji sezoni ne bodo več snemali.

Dolgi in svetli kodri, ki so se bohotili na vse strani, ter skrbno oblečena po zadnji modi – to je bila za gledalce serije Seks v mestu vedno Carrie. In seveda je jasno, da se zvezdnica v stvarnem življenju še kako razlikuje od svojih vlog, a je spletne uporabnike kljub temu presenetil njen novi videz oziroma bolj sproščeni slog, ki ga na ulicah New Yorka zadnje čase ponosno pokaže Parker.

Sarah Jessica Parker med vsakdanjimi opravki sredi New Yorka.
Sarah Jessica Parker med vsakdanjimi opravki sredi New Yorka. FOTO: Profimedia

Odkar se je za zvezdnico zaključilo snemanje serije In kot bi mignil, se je namreč posvetila svoji družini in vsakdanjemu življenju. Na družbenih omrežjih so tako zakrožile fotografije 60-letne igralke, kot tudi številni posnetki, na katerih vidimo Parker v povsem sproščenem duhu med različnimi opravki v New Yorku. Večinoma nakupuje in se sprehaja. 

Na eni izmed fotografij je denimo oblečena v preprosto belo obleko, preko katere si je poveznila sivo jopo, obula udobne športne superge in si spela lase v figo. Na obrazu ima tudi velika črna sončna očala. Priznana igralka je zagovornica naravnega staranja in naravnega videza, k čemur tako spadajo seveda tudi sivi lasje. Njeni številni oboževalci so na družbenih omrežjih komentirali, da so se na ulici sprehodili mimo nje, saj je niso prepoznali.

Carrie Bradshaw
Carrie Bradshaw FOTO: Profimedia
Preberi še Sarah Jessica Parker o kritikah na račun serije: Pravzaprav mi je vseeno

Spomnimo, igralka se je od svoje ikonične vloge Carrie Bradshaw poslovila po skoraj 30 letih. Igrala je v vseh šestih sezonah, vse do leta 2004. Carrie je utelešala v istoimenskih filmih, pred štirimi leti pa se je v isto vlogo vrnila v seriji In kot bi mignil. Carrie Bradshaw pa ni samo lik iz serije, postala je fenomen filmske industrije.

sarah jessica parker seks v mestu carrie bradshaw
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tom74
29. 08. 2025 10.06
+1
Zdaj je samo še, V MESTU ;)
ODGOVORI
1 0
CorbaMorba
29. 08. 2025 09.49
+0
Če ne ves čas nastopaš za moške, si neprepoznaven.
ODGOVORI
1 1
Uporabnik1921539
29. 08. 2025 09.49
+1
pametna.Zivi svoje zivljenje
ODGOVORI
1 0
Sushilover
29. 08. 2025 09.42
+6
Jah kaj, stara se, čisto normalno in nič takega, šteje jih pa 60. Za to starost čisto Ok izgleda, pač ni na polno nafuflana in napihnjena plastičarka kot od nje pol mlajše. Za vloge jo pa že namejkapirajo, pa je. in posledično tudiza razliko od današnjih plastičnih nafuflank in obsedenk z mejkup produkti ne preživi po uro, dve ali več pred špegli, da se upedena za v trgovino, kaj šele za kam drugam. Čisto normalna ženska, ki se stara letom primerno. Še več takih.
ODGOVORI
6 0
ISSN 1581-3711
