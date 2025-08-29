Naraven videz, sivi lasje in preprosta oblačila: igralke na ulici niso prepoznali

Igralka Sarah Jessica Parker se je zopet poslovila od svojega priljubljenega lika Carrie Bradshaw, s katerim jo od prve predvajane epizode leta 1998 povezuje ves svet. Potrjeno je namreč, da serije In kot bi mignil (nadaljevanja serije Seks v mestu) po tretji sezoni ne bodo več snemali.

Dolgi in svetli kodri, ki so se bohotili na vse strani, ter skrbno oblečena po zadnji modi – to je bila za gledalce serije Seks v mestu vedno Carrie. In seveda je jasno, da se zvezdnica v stvarnem življenju še kako razlikuje od svojih vlog, a je spletne uporabnike kljub temu presenetil njen novi videz oziroma bolj sproščeni slog, ki ga na ulicah New Yorka zadnje čase ponosno pokaže Parker.