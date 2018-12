Nas čaka ponovni zagon legendarne serije Beverly Hills, 90210?

Najstniška drama je imela skupaj deset sezon in glavne igralce izstrelila v nebo, a po končani seriji igralci svoje slave niso znali več unovčiti. Serijo so z novo zasedbo ponovno obudili med letoma 2008 in 2013, a kljub temu, da so se v novi seriji občasno pokazali tudi stari junaki, pa serija uspeha ni več ponovila.

Zdaj pa so čedalje glasnejše govorice, da ustvarjalci znova želijo obuditi legendarno serijo in to z originalno igralsko ekipo. Spletna stran Deadline je tako objavila novičko, da je samo še vprašanje časa, kdaj bo serija posneta, vsi glavni igralci, razen Shannen Doherty ter Luka Perryja, pa naj bi že pristali na to, da se vrnejo. Zapisali so še, da nova serija naj ne bi bila klasična obnovitev serije, pri seriji pa bosta znova sodelovala producenta, ki sta bila zraven pri seriji iz leta 2008. O ponovnem zagonu serije je poročal tudi TMZ, ki je objavil fotografijo Tori, Jennie, Iana, Briana in Jasona na kavi. Oboževalci serije pa se trenutno sprašujejo, kje sta Luke in Shannen, ki sta bila v seriji osrednji ljubezenski parček.