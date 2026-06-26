Naša ekipa je pripravljena na vikend v avstrijskem Spielbergu

"Ogromno priprave gre v same prenose, predvsem zato, da imaš pri roki vse te podatke, zaradi tega, ker ko se nekaj zgodi, moraš podatek servirati takoj in ne moreš čakati pet minut, da greš vmes na internet pogledati," nam je zaupal Aljaž Golčer, Eva Koderman Pavc pa dodala, da je recept za uspeh to, da se sprehajaš po lokaciji, med dirkači in dogajanjem: "Samo tako vidiš tiste najbolj zanimive stvari."