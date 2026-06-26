"Ogromno priprave gre v same prenose, predvsem zato, da imaš pri roki vse te podatke, zaradi tega, ker ko se nekaj zgodi, moraš podatek servirati takoj in ne moreš čakati pet minut, da greš vmes na internet pogledati," nam je zaupal Aljaž Golčer, Eva Koderman Pavc pa dodala, da je recept za uspeh to, da se sprehajaš po lokaciji, med dirkači in dogajanjem: "Samo tako vidiš tiste najbolj zanimive stvari."
Naša ekipa je pripravljena na vikend v avstrijskem Spielbergu
Vročico vikenda, ki prihaja, bodo dirkači formule 1 izkusili v avstrijskem Spielbergu, kjer je že tudi naša ekipa. Aljaža Golčerja in Evo Koderman Pavc smo povprašali o njunih pripravah na dirke, ko vikend preživita med dirkači in vsemi zvezdniškimi povabljenci. Spremljajte formulo 1 na Kanalu A in VOYO.
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