Naslednik ukinjenega komika Colberta z velikim padcem gledanosti

Oddaja Stephena Colberta , med katero si je pogosto privoščil predsednika Donalda Trumpa , ta pa ji ni ostal dolžan, je po trditvah televizije CBS stala 100 milijonov dolarjev (86,6 milijona evrov) na leto, pri tem pa ustvarila 40 milijonov dolarjev (34,6 milijona evrov) izgube.

Zadnjo oddajo Colberta si je 21. maja ogledalo 6,7 milijona ljudi, rekord pa je oddaja dosegla leta 2016, takoj po finalu ameriške poklicne nogometne lige superbowl z več kot 20 milijoni gledalcev. Povprečno si je oddajo zvečer med delavniki letos ogledalo 2,7 milijona ljudi, je poročal CNN.

Televizija CBS je čas za oddajo prodala komiku Byronu Allenu za 15 milijonov dolarjev (12,9 milijona evrov) na leto. Allen bo obdržal vse oglasne prihodke za oddajo Comics Unleashed, med katero se komiki pogovarjajo in zbijajo šale.

Po 6,7 milijona gledalcev Colberta 21. maja je naslednji večer Allenove komike med prvo oddajo gledalo 995.000 ljudi. Nato je 1. junija gledanost padla na 628.000, poroča Daily Beast. Allen je za Los Angeles Times zatrdil, da je vse v redu, še posebej za televizijo CBS, ki z njim prihrani 55 milijonov dolarjev letno.