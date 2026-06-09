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Naslednik ukinjenega komika Colberta z velikim padcem gledanosti

New York, 09. 06. 2026 15.06 pred 21 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.M. STA
Stephen Colbert

Gledanost oddaje, s katero je televizija CBS konec maja zamenjala znamenito oddajo Late Show with Stephen Colbert, je po poročanju medija Daily Beast zabeležila 85-odstotni padec gledanosti. Colberta so novi lastniki CBS odslovili zaradi domnevno slabe gledanosti in izgub.

Oddaja Stephena Colberta, med katero si je pogosto privoščil predsednika Donalda Trumpa, ta pa ji ni ostal dolžan, je po trditvah televizije CBS stala 100 milijonov dolarjev (86,6 milijona evrov) na leto, pri tem pa ustvarila 40 milijonov dolarjev (34,6 milijona evrov) izgube.

Stephen Colbert se je z ekranov poslovil konec maja.
Stephen Colbert se je z ekranov poslovil konec maja.
FOTO: Profimedia

Zadnjo oddajo Colberta si je 21. maja ogledalo 6,7 milijona ljudi, rekord pa je oddaja dosegla leta 2016, takoj po finalu ameriške poklicne nogometne lige superbowl z več kot 20 milijoni gledalcev. Povprečno si je oddajo zvečer med delavniki letos ogledalo 2,7 milijona ljudi, je poročal CNN.

Televizija CBS je čas za oddajo prodala komiku Byronu Allenu za 15 milijonov dolarjev (12,9 milijona evrov) na leto. Allen bo obdržal vse oglasne prihodke za oddajo Comics Unleashed, med katero se komiki pogovarjajo in zbijajo šale.

Po 6,7 milijona gledalcev Colberta 21. maja je naslednji večer Allenove komike med prvo oddajo gledalo 995.000 ljudi. Nato je 1. junija gledanost padla na 628.000, poroča Daily Beast. Allen je za Los Angeles Times zatrdil, da je vse v redu, še posebej za televizijo CBS, ki z njim prihrani 55 milijonov dolarjev letno.

Razlagalnik

Late Night Show je specifičen format televizijske oddaje, ki se predvaja pozno zvečer, običajno po večernih poročilih. Ti programi so postali kulturni fenomen v ZDA, saj združujejo komedijo, monologe o aktualnih družbenih in političnih dogodkih ter intervjuje s slavnimi osebnostmi. Voditelji teh oddaj pogosto oblikujejo javno mnenje, saj s satiro komentirajo politiko, s čimer oddaje presegajo zgolj zabavno vlogo in postajajo pomemben del političnega diskurza.

Byron Allen je ameriški poslovnež, komik in medijski mogotec, ki je ustanovil podjetje Entertainment Studios. Svojo kariero je začel kot stand-up komik, kasneje pa se je preusmeril v produkcijo in distribucijo televizijskih vsebin. Danes je lastnik številnih televizijskih mrež in produkcijskih hiš, znan pa je predvsem po svojem poslovnem modelu, v katerem pogosto odkupi časovne termine na velikih televizijskih postajah in jih napolni z lastno vsebino, s čimer prevzame nadzor nad oglasnim prostorom.

Super Bowl je finalna tekma lige NFL (National Football League) v ameriškem nogometu, ki vsako leto predstavlja vrhunec ameriškega športa. To ni le športni dogodek, temveč tudi eden najbolj gledanih televizijskih programov na svetu. Zaradi ogromnega števila gledalcev so cene oglasnih sekund med prenosom izjemno visoke, prav tako pa se programi, ki se predvajajo takoj po tekmi, pogosto ponašajo z rekordno gledanostjo, saj jih spremlja velik del občinstva, ki ostane pred zasloni po koncu prenosa.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Stephen Colbert cbs gledanost

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KOMENTARJI1

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lokson
09. 06. 2026 15.28
Shov je izgubil gledanost pod Colbertom in ne pod novim voditeljem. Toliko o tem.
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