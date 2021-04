Naslovna pesmi serije Têlenovela o mačku Tačku, ki poleti v vesolje

A navihani Slavko je več kot le to, Slavko je velik oboževalec (izmišljene) risanke Klapa mačka Tačka iz Čačka , ki jo je gledal kot otrok. In ko potrebuje scenarista za novo serijo, se na razpis oglasi tudi scenarist ( Ivo Ban ) prav te risanke. In tu prvič spoznamo pesem, ki risanko tudi spremlja.

Pesem je napisalLaren Polič Zdravič, ki se je ob pisanju očitno več kot zabaval. Pesem namreč govori o mačku, ki je poletel v vesolje, kot nam je to povedal že Bojan v intervjuju. "Bojan je super. (smeh) Kolikor vem, so se na snemanju precej zabavali z najinim komadom,"je za24ur.com povedal Laren in dodal, kako je nastalo besedilo:"Izbira in ustvarjanje glasbe za Telenovelo, je bilo seveda pogojeno s scenarijem, zgodbo in načinom montaže. Tako je tudi ta pesem v skladu z ostalo zvočno podobo dobila nekako rockersko obliko, ki pa je seveda za potrebe serije preoblečena v duhovit komad. Besedilo je bilo predlagano že v samem scenariju, tako da se je bilo za preostanek pesmi potrebno samo malo pošaliti."

In glede na to, da je Larenu uspela simpatična pesem za izmišljeno risanko, nam je povedal, če se je kdaj poigraval z mislijo ustvarjanja glasbe za otroški program: "V osnovi komponiram glasbo za gledališke predstave in filme. O pisanju glasbe za otroške risanke nikoli nisem specifično razmišljal, se mi pa zdi misel na to zelo zabavna. Z veseljem! (smeh) Za tako ustvarjanje se mi zdi pomembno predvsem to, da si dovoliš po duši še vedno biti otrok."