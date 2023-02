Nasmejana Stankica: Mislim, da bo ta noč ostala med nama

Toni Šćulac in Stankica sta na zmenku v dvoje za začetek spoznavala tantro in se poskušala povezati v eno, kar je bil nov intimni preizkus pred kamerami zanju. Toniju je bilo všeč, da je Stankica stopila iz cone udobja in se mu odprla. Zdelo se mu je, da se super razumeta in dopolnjujeta. Stankica pa je povedala, da ima rada drugačne moške, kar on vsekakor je.

Po tantrični izkušnji je Toni Stankico pripeljal k sebi domov. Upal je, da bo tam v njej prebudil nova čustva. Priznal je, da je pretirano organiziran in urejen, a se je temu pripravljen odreči, če bo ob sebi imel pravo dekle. Ko ji je zaupal, da k njej v realnem življenju ne bi pristopil, če ne bi bila del njegove družbe, saj je preveč sramežljiv, je ocenila, da se ne zaveda svojih kvalitet. Ko jo je presenetil z vrtnico, pa je povedal, da je zanj popolna ženska. Toni: " Kurjo polt imam, ker sedim ob tej punci in sva ustvarila odnos. Vidim, da sva zaljubljena. Iskrice letijo na vse strani. Počutim se kot otrok za božič, ki odpira darila in dobi tisto, kar si je želel."

Ker Toni ni hotel, da se njun zmenek konča, je Stankici predlagal: " Če si za, bi te povabil, da preostanek večera preživiva skupaj. " To je vključevalo tudi noč, brez kamer. Stankica je povedala, da bo ostala, in zjutraj sta bila videti nadvse zadovoljna. Sanjski moški je užival: " Bila sva si precej blizu. " Stankica pa je ugotavljala, da je zabaven, zanimiv in duhovit. Dodala je še: " Rekla bom, da je bilo prekrasno in da je Toni res pravi kavalir ... Mislim, da bo ta noč ostala med nama."

Stankice ni od nikoder

Dekleta, ki so ostala v hiši, so medtem govorila o Toniju. Karolini je všeč, ker jo gleda, kot da mu je pomembna. Zdelo bi se ji smiselno, da bo prišla do finala. Polini ni všeč Tonijeva neodločnost, saj odločitve prepušča svojim dekletom, Josipa pa se je bala, da bi ji Toni zlomil srce, saj se je zaljubila. Vsa dekleta so se nato, da bi pozabila na Tonija in Stankico, sproščala s karaokami. Zaskrbljena so postala, ko se je znočilo, Stankice pa ni bilo od nikoder.

Amri in Karolini se podira svet

Ko se je Stankica z vrtnico vrnila v vilo, se je Amri stemnilo pred očmi. Stankica je povedala, da je bil zmenek popoln, da je prespala brez prisotnosti kamer. Dodala je, da jo je prijetno presenetil, da je veliko bolj duhovit, zabaven in se jim je predstavil preveč skromno. Ko so izvedela, da sta spala v isti postelji, sta Amra in Karolina že obupovali.