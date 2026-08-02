Nastaja film o južnoafriškem trobentaču in aktivistu Masekeli

V vlogi Hugha Masekele bo nastopil južnoafriški igralec in producent Thabo Rametsi, pevko Miriam Makebo bo upodobila britanska igralka in pevka Cynthia Erivo, vlogo Harryja Belafonteja pa bo prevzel ameriški glasbenik John Legend. Izid filma še ni znan, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

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"Južnoafriška jazzovska legenda Hugh Masekela, izgnan iz domače Južne Afrike, je razpet med dvema svetovoma. V poznih 80. letih minulega stoletja gibanje proti apartheidu pod vodstvom njegovega mentorja in gorečega nasprotnika apartheida, škofa Trevorja Huddlestona sproži bojkot proti Masekelinemu prijatelju Paulu Simonu zaradi njegovega studijskega albuma Graceland, ki črpa navdih iz glasbe južnoafriških mestnih četrti. Očitajo mu kršitev kulturnega bojkota, ki so ga odredili Združeni narodi. Miriam 'Mama Afrika' Makeba in Masekela, ki glasbo dojema kot močno orožje v tem boju, ustanovita skupino Graceland, katere namen je svetu predstaviti glas Južne Afrike," je o vsebini filma zapisano na mednarodni filmski spletni bazi IMDb.

Miriam Makeba FOTO: Profimedia

Vrhunski južnoafriški trobentač Masekela, ki je veljal za očeta južnoafriškega jazza, se je ponašal s šest desetletij trajajočo glasbeno kariero in je posnel več kot 40 albumov. Glasbenik, ki je tri desetletja preživel v izgnanstvu, je bil veliki borec proti apartheidu. Med njegove najbolj znane skladbe sodita Coal Train in Bring Him Back Home, ki je postala himna pozivov k Mandelovi izpustitvi. Umrl je leta 2018.

Cynthia Erivo FOTO: Profimedia

Belafonte se je poleg glasbene kariere skupaj z Martinom Luthrom Kingom mlajšim tudi boril za državljanske pravice temnopoltih v ZDA, z Nelsonom Mandelo proti apartheidu v Južni Afriki in kot Unicefov ambasador za otroke na Haitiju in v Sudanu. Leta 2023 je umrl zaradi kongestivne srčne odpovedi. Star je bil 96 let.