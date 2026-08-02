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Nastaja film o južnoafriškem trobentaču in aktivistu Masekeli

New York, 02. 08. 2026 10.24 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Hugh Masekela

V nastajanju je film The Road Home režiserja Billa Condona, ki bo v ospredje postavil zgodbo o južnoafriškem trobentaču Masekeli, ki je zaradi rasističnega režima apartheida tri desetletja živel v izgnanstvu, in glasbenici Makeba. Del zgodbe bo tudi Harry Belafonte, glasbenikov prijatelj in sopotnik v času njegovega izgnanstva v ZDA.

V vlogi Hugha Masekele bo nastopil južnoafriški igralec in producent Thabo Rametsi, pevko Miriam Makebo bo upodobila britanska igralka in pevka Cynthia Erivo, vlogo Harryja Belafonteja pa bo prevzel ameriški glasbenik John Legend. Izid filma še ni znan, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

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"Južnoafriška jazzovska legenda Hugh Masekela, izgnan iz domače Južne Afrike, je razpet med dvema svetovoma. V poznih 80. letih minulega stoletja gibanje proti apartheidu pod vodstvom njegovega mentorja in gorečega nasprotnika apartheida, škofa Trevorja Huddlestona sproži bojkot proti Masekelinemu prijatelju Paulu Simonu zaradi njegovega studijskega albuma Graceland, ki črpa navdih iz glasbe južnoafriških mestnih četrti. Očitajo mu kršitev kulturnega bojkota, ki so ga odredili Združeni narodi. Miriam 'Mama Afrika' Makeba in Masekela, ki glasbo dojema kot močno orožje v tem boju, ustanovita skupino Graceland, katere namen je svetu predstaviti glas Južne Afrike," je o vsebini filma zapisano na mednarodni filmski spletni bazi IMDb.

Miriam Makeba
Miriam Makeba
FOTO: Profimedia

Vrhunski južnoafriški trobentač Masekela, ki je veljal za očeta južnoafriškega jazza, se je ponašal s šest desetletij trajajočo glasbeno kariero in je posnel več kot 40 albumov. Glasbenik, ki je tri desetletja preživel v izgnanstvu, je bil veliki borec proti apartheidu. Med njegove najbolj znane skladbe sodita Coal Train in Bring Him Back Home, ki je postala himna pozivov k Mandelovi izpustitvi. Umrl je leta 2018.

Cynthia Erivo
Cynthia Erivo
FOTO: Profimedia

Belafonte se je poleg glasbene kariere skupaj z Martinom Luthrom Kingom mlajšim tudi boril za državljanske pravice temnopoltih v ZDA, z Nelsonom Mandelo proti apartheidu v Južni Afriki in kot Unicefov ambasador za otroke na Haitiju in v Sudanu. Leta 2023 je umrl zaradi kongestivne srčne odpovedi. Star je bil 96 let.

Razlagalnik

Apartheid je bil sistem institucionalizirane rasne segregacije in diskriminacije, ki je v Južni Afriki vladal med letoma 1948 in 1994. V tem obdobju je bila manjšinska bela populacija privilegirana, medtem ko so bili temnopolti prebivalci in druge nebele skupine sistematično potisnjeni na obrobje družbe, omejeni pri gibanju, bivanju, izobraževanju in političnem odločanju. Sistem je temeljil na strogi ločitvi ras na vseh področjih življenja.

Nelson Mandela je bil južnoafriški protirasistični aktivist, politik in filantrop, ki je postal simbol boja proti apartheidu. Zaradi svojega nasprotovanja režimu je bil leta 1962 aretiran in obsojen na dosmrtno ječo, v kateri je preživel 27 let. Po izpustitvi leta 1990 je odigral ključno vlogo pri pogajanjih za mirno končanje apartheida, leta 1994 pa je postal prvi temnopolti predsednik Južne Afrike, izvoljen na prvih demokratičnih volitvah v državi.

Martin Luther King mlajši je bil baptistični duhovnik in eden najvidnejših voditeljev gibanja za državljanske pravice temnopoltih v ZDA v 50. in 60. letih 20. stoletja. Zagovarjal je nenasilni odpor in državljansko nepokorščino kot sredstvo za doseganje rasne enakosti. Najbolj znan je po svojem zgodovinskem govoru 'I Have a Dream' iz leta 1963, v katerem je izrazil vizijo družbe, kjer ljudje ne bodo sodili po barvi kože, temveč po njihovem značaju.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
The Road Home Bill Condon Thabo Rametsi Cynthia Erivo Hugh Masekela

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