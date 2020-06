Nastaja filmski muzikal na podlagi uspešnic Lionela Richieja

Lionel Richie in Walt Disney Studios naj bi sodelovala pri nastanku filmskega muzikala, ki bo temeljil na največjih uspešnicah ameriškega pevca, so poročali ameriški mediji. Delovni naslov projekta naj bi bil All Night Long po skladbi Lionela Richieja iz leta 1983, ki je dosegla vrh glasbenih lestvic, so zapisali pri reviji Veriety.

icon-expand Lionelove uspešnice naj bi zaživele na velikem platnu. FOTO: Profimedia Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, naj bi bil scenarist filma Pete Chiarelli, ki sicer podpisuje tudi scenarija za filma Noro bogati Azijci (2018)in Snubitev (2009). Lionel Richie in Disneyvesti o skupnem projektu sicer še nista potrdila. Filmski muzikali so trenutno priljubljen žanr v Hollywoodu. Kinodvorane je leta 2018 polnil film Bohemian Rhapsodyo Freddieju Mercuryju, lansko leto pa je premiero doživel film Rocketmano življenju Eltona Johna.Oba filma sta slavila tudi na podelitvah nagrad. Po poročanju ameriške revije The Hollywood Reporter je Richie prodal 90 milijonov albumov, za svoje delo pa je prejel štiri grammyje.