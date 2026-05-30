Nastajata film in dokumentarna serija o ropu draguljev v Louvru

Po poročanju francoske revije Le Film Francais je filmski projekt v razvoju, naslov in igralska zasedba pa še nista znana. Knjigo podpisujejo francoski novinarji Jean-Michel Decugis , Jeremie Pham-Le in Nicolas-Charles Torrent .

Rop, ki se je zgodil oktobra lani, je med drugim privedel do zamenjave vodstva muzeja. Po odstopu direktorice Laurence de Cars je vodenje tega svetovno znanega muzeja prevzel vodja Versajske palače Christophe Leribault. Po sedmih mesecih preiskave in kljub aretacijam glavnih osumljencev draguljev še niso našli.

V Louvru, kjer hranijo nekatera najbolj ikonična umetniška dela na svetu, vključno z Mono Lizo Leonarda da Vincija, letno zabeležijo približno devet milijonov obiskovalcev. Od ropa so v muzeju sprejeli več ukrepov.

Avtorji knjige so povedali, da je izginotje draguljev "postalo velika skrivnost in uganka, ki je pri preiskovalcih povzročila veliko zmedo". Tatvina ponazarja, kako je "kraja umetniških del za številne kriminalce postala posel kot vsak drug". "Kriminalno podzemlje je našlo novo molzno kravo," so menili.

Pravice za filmsko priredbo knjige o ropu 19. oktobra 2025 si je zagotovila produkcijska hiša Iconoclast, pravice za dokumentarno serijo pa je pridobil britanski producent, so sporočili iz založbe Flammarion.