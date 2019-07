Natalie Portman bo zavrtela Thorovo kladivo

Legendarno kladivo Mjolnir je do zdaj lahko vihtel le veliki Thor, na veliko presenečenje ga je v filmu Maščevalci: Zaključek zavihtel tudi Stotnik Amerika, kajti kladivo v roke prime le tisti, ki ga je vreden, pa še to mora izbrana oseba imeti ogromno fizično moč. Očitno pa je je še nekdo vreden, da bo vihtel slavno kladivo – Jane Foster ( Natalie Portman ), nekdanje Thorovo dekle, ki smo jo nazadnje videli leta 2013 v Thor: Svet teme ter v kratkem preblisku v zadnjih Maščevalcih – dejansko je bil to namig za naprej, kajti v San Diegu na slavnem Comic-Conu so ustvarjalci razkrili, da prihaja film, kjer bo Jane spet dobila pomembno vlogo.

To pa seveda ni bilo edino presenečenje Comic-Cona, kar se tiče Marvelovega sveta. Prihajajo tudi nadaljevanja, kot so Črni panter, Blade, Doctor Strange, Captain Marvel, Fantastic Four prihaja tudi Black Widow ter The Eternals, kjer bo zaigrala tudi Angelina Jolie, tukaj je še Disney+, pretočna platforma, ki bo delala serije v Marvel svetu (WandaVision, Loki, What If...?, Hawkeye, The Falcon and the Winter Soldier ...). Ni kaj, svet Marvela je ogromen, materiala je dovolj, oboževalci so ...