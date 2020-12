Zaradi seksualizacije najstniških vlog ima Natalie Portman veliko posledic

Uspešna hollywoodska igralka Natalie Portman je začela igrati že zelo mlada. Leta 1996 je nastopila v filmu Čedna dekleta (Beautiful Girls) , kjer je njen 13-letni lik Marty razvil odnos z moškim, ki ga je igral Timothy Hutton . Kot gostja podkasta Armchair Expert , ki ga vodi Dax Shepard , je povedala, da ji je jasno, da je igrala figuro Lolite iz klasičnega romana Vladimirja Nabukova , kjer se deklica zaplete z mnogo starejšim moškim. "Mislim, da sem bila v otroštvu preveč izpostavljena spolnosti, in na ta način so mi odvzeli lastno spolnost, ker me je postalo strah in želela sem ostati varna. Ustvarila sem konservativno podobo, predstavila sem se kot izredno resno in z leti sem želela biti spoštovana. Tako sem želela, da me sprejmejo in vidijo," je dejala zvezdnica, ki je med drugim igrala v filmu Črni labod .

"Pri tej starosti začneš raziskovati spolnost in imaš željo priti do določenih odgovorov in nimaš ovir ter predsodkov,"je dejala 39-letna oskarjevka. "A ni nujno, da se počutiš varnega, ko so okrog tebe sami starejši moški, ki se zanimajo zate. Takrat se samo obrneš stran in jih zavrneš."

Portmanova, ki je uradno svojo kariero začela leta 1994 z dramo Léon, je pojasnila, da so ji ti občutki povzročili obrambni mehanizem in ji preprečili, da bi bila to, kar v resnici je. "Kmalu sem si rekla, da nočem več igrati ljubezenskih prizorov. Začela sem izbirati vloge, ki so manj seksapilne, ker me je skrbelo, kako me bo javnost razumela, in ob tem sem se preprosto želela počutiti varno."Portmanova je končno le našla varen prostor zase, z možem Benjaminom Millepiedom pa imata dva otroka.