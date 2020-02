Natalie Portman: zgovorna obleka v podporo režiserkam

Na rdeči preprogi se je pojavila v črni obleki, ki je bila delo modne hiše Dior. Z zlatimi črkami so jo, namesto izrazitih modnih dodatkov, krasila imena ženskih režiserk, ki so se jim nominacije za oskarje letos izmuznile. Spisana so imena Lorene Scafaria(Prevarantke na Wall Streetu), Lulu Wang(The Farewell), Grete Gerwig(Čas deklištva),Marielle Heller(A Beautiful Day in the Neighbourhood),Meline Matsoukas(Queen & Slim),Alme Har’el(Honey Boy), Céline Sciamma(Portrait of a Lady on Fire) inMati Diop(Atlantics).