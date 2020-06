Nathan Fillion z lepo gesto osrečil bolno deklico

Igralska ekipe serijeRookie je posnela epizodo s posebno gostjo, ki je vse, ki pri ustvarjanju serije sodelujejo, močno navdihnila. Nathan Fillion in njegovi igralski kolegi so bili presrečni zaradi dejstva, da je posebno epizodo v seriji dobila deklica, ki je del projekta neprofitne organizacijeMake a wish (Nekaj si zaželi, op. a.). Združenje si prizadeva uresničiti goreče želje bolnim otrokom in jim tako polepšati vsakdan.