Potem ko so prvi trije kmetje sprejeli svoje izbranke, je čas, da to storijo tudi Ivan, Dragoljub in Zvonko. Najmlajši kmet bo priznal, da komaj čaka, da vidi svojo 'zlato' Donno, kako se bo odzval, ko jo bo zagledal, in ali ga bo s svojim prihodom presenetilo še kakšno dekle, pa v nocojšnji oddaji.

Dragoljub je pripravljen na svoje kandidatke, za vsako bo na postelji pripravil čokolado in vrtnice. "Že je širila roke proti avtu, kot bi me hotela zgrabiti! Objem je bil velik," ga bo odziv ene izmed njih še posebej presenetil. icon-expand Navdušene dame nocoj pridejo k Ivanu, Dragoljubu in Zvonku. FOTO: POP TV Zvonko je opravil še zadnje priprave na prihod izbrank v Buzin. Čeprav bo med njimi vladalo sproščeno in prijateljsko vzdušje, bodo ljubosumne iskrice občasno vseeno nevarno preskočile. "Prinesla sem kovček in se preselila. Ne vem, kaj bosta vidva," pa bo tekmicam sporočila ena od Zvonkovih dam. "Joj, Zvonkec, stisni me še malo," mu bo druga vrnila z enako mero, ko mu bo stekla v objem. Kdo bo tako navdušen, da ne bo mogel niti spregovoriti, in katera se bo od prve sekunde borila za srce svojega kmeta, pa ob 21. uri na POP TV.