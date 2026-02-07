Navdušeni oboževalci dočakali film o skupini Stray Kids

V kinematografih se je začel predvajati glasbeni dokumentarni film z naslovom Stray Kids: Doživetje DominATE (Stray Kids: The dominATE Experience), ki spremlja svetovno znano K-pop skupino Stray Kids na koncertu v Los Angelesu, v zakulisju in v intervjujih s člani skupine. V razprodanih dvoranah so oboževalke in oboževalci komaj čakali na koncertni film, pred njim pa so se tudi primerno ogreli – v Ljubljani je pred prvo projekcijo filma nastopila priljubljena skupina K-pop Random play dance, ki je odplesala koreografijo nekaj najbolj znanih skladb priljubljene korejske skupine ter navdušila.