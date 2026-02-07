Navdušeni oboževalci dočakali film o skupini Stray Kids

Priljubljena K-pop fantovska skupina Stray Kids je večji del leta 2025 po vsem svetu polnila stadione, zdaj pa v kinematografe privablja oboževalce s svojim koncertnim filmom, ki združuje posnetke z njihovega nastopa v Los Angelesu na stadionu SoFi ter v zakulisju. Z izjemnim nastopom v živo z njihove rekordne svetovne turneje, ekskluzivnimi posnetki iz zakulisja in intervjuji s člani skupine gre za epski koncertni film, ki oboževalcem ponuja spektakularen sedež iz prve vrste in edinstven dostop do njihove najljubše skupine.
Glasbeni film je režiral Paul Dugdale, dokumentarne segmente pa Farah X. Severnoameriški del turneje, ki mu film sledi, je po podatkih revije Billboard ustvaril približno 65 milijonov evrov prihodkov, s čimer je postal najbolje prodajani in finančno najuspešnejši severnoameriški del katere koli K-pop turneje.
Skupina Stray Kids, pogosto okrajšana SKZ, je južnokorejska fantovska skupina, ki jo je leta 2017 ustanovila založba JYP Entertainment. Skupina šteje osem članov: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin in I.N. Skupina svoje posnetke večinoma producira sama - glavna produkcijska ekipa se imenuje 3Racha in jo sestavljajo Bang Chan, Changbin in Han, ostali člani pa pogosto sodelujejo pri pisanju pesmi. Skupina je v skoraj osmih letih skupnega delovanja zrasla v eno največjih na tem področju.
