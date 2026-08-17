Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Ne odidi, prosim: Zvezdniki se poslavljajo od Hayden Panettiere

New York, 17. 08. 2026 14.19 pred 47 minutami 3 min branja 1

Avtor:
A. J.
Haydene

Smrt Hayden Panettiere je pretresla tudi njene številne hollywoodske kolege, ki se od igralke poslavljajo z ganljivimi zapisi. Med njimi tudi Kelly Osbourne, ki se je spomnila njenega izjemnega talenta in jo opisala kot "staro, modro dušo z globokim srcem." Vsi v en glas: Prerano si nas zapustila.

Smrt komaj 36-letne zvezdnice Hayden Panettiere je pretresla njene nekdanje soigralce, prijatelje in številne hollywoodske kolege. Igralki, ki je zaslovela z vlogama v serijah Heroji in Nashville, so se tako po njeni smrti poklonili številni znani obrazi. Med njimi Viola Davis, Selma Blair, David Arquette, Melissa Barrera in Bethany Joy Lenz, ki so se je spominjali kot izjemno nadarjene, tople in srčne osebe.

Posebej čustven je bil zapis Selme Blair, ki je na družbenih omrežjih izrazila svojo bolečino ob igralkini smrti. Tudi Bethany Joy Lenz, ki je Panettiere poznala že iz njenih otroških igralskih let, se je spominjala njene energije in talenta. Kelly Osbourne pa je poudarila, da sta obe odraščali pod žarometi in da je Panettiere razumela na način, ki ga lahko le redki.

Kelly Osbourne
Kelly Osbourne
FOTO: X

Z igralko je sodelovala tudi oskarjevka Viola Davis, ki je s Panettiere nastopila v filmu Custody iz leta 2016. Davisova se je spomnila njenega talenta in osebnosti ter jo opisala kot modro in izjemno nadarjeno dušo. Njene besede so prišle le nekaj ur po objavi novice o smrti.

"Kakšen izjemen talent si bila ... tako nadarjena. Z Juliusom sva te z veseljem spoznala in sodelovala s tabo ... bila si stara, modra duša z izjemno globokim srcem. Želim si, da bi imel svet s tabo več časa, saj me je neizmerno zanimalo, v kakšno osebo si preraščala. V tebi sem videla čudovitega feniksa, ki vstaja iz pepela. Tvoje preizkušnje so postale tvoje pričevanje, tvoje pričevanje pa tvoja zapuščina. Spomin nate bo ostal. Počivaj v miru, Hayden," je zapisala Viola.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Panettierejevi se je poklonil tudi David Arquette, njen soigralec iz franšize Scream (Krik). Igralka je v četrtem delu serije leta 2011 prvič zaigrala Kirby Reed, vlogo pa je ponovila v Scream VI leta 2023, s čimer se je po večletnem premoru vrnila na velika platna.

Med tistimi, ki so se od nje poslovili, je tudi Melissa Barrera, njena soigralka iz Scream VI. Njuna generacija igralk je film povezovala z nadaljevanjem franšize, Panettierejeva pa se je s svojo vrnitvijo v vlogi Kirby po več kot desetletju znova znašla v središču pozornosti.

Preberi še Po smrti Hayden Panettiere odprta preiskava: vzrok smrti še vedno ni znan

Nazadnje je na družbenih omrežjih Hayden objavila 27. julija. Na fotografiji se je nasmejana pojavila ob fotografu Randallu Slavinu, zapis ob njej pa je bil preprost: "Dobri prijatelji in dobro vzdušje."

Panettierejeva je umrla 16. avgusta v Greenvilleu v Južni Karolini. Policija je pozneje sporočila, da predhodna preiskava ni pokazala znakov nasilja ali sumljivih okoliščin, uradnega vzroka njene smrti pa za zdaj še niso objavili.

Razlagalnik

Franšiza Krik (Scream) je serija ameriških grozljivk, ki se je začela leta 1996 pod režijsko taktirko Wesa Cravena. Serija je bila revolucionarna, saj je vpeljala elemente metahumorja in samo-refleksije, kjer se liki zavedajo pravil žanra grozljivk in jih komentirajo. S tem je franšiza revitalizirala žanr 'slasher' filmov v 90. letih in postala kulturni fenomen, ki združuje napetost, skrivnost in satiričen pogled na filmsko industrijo.

Viola Davis je ena najbolj cenjenih ameriških igralk, znana po svoji izjemni dramski globini in vsestranskosti. Je ena redkih umetnic, ki je dosegla t.i. 'EGOT' status, kar pomeni, da je osvojila nagrade emmy, grammy, oskar in tony. S svojim delom v gledališču, na televiziji in filmu je postala pomembna kulturna figura, ki se pogosto zavzema za večjo raznolikost in zastopanost temnopoltih igralcev v Hollywoodu.

Izraz 'otrok zvezdnik' se nanaša na osebe, ki so dosegle slavo in prepoznavnost v zabavni industriji, še preden so dosegle polnoletnost. Ti posamezniki pogosto odraščajo pod nenehnim nadzorom javnosti in medijev, kar prinaša specifične izzive, kot so usklajevanje šolanja z delom, pritisk za ohranjanje podobe ter težaven prehod v odraslo igralsko kariero, ko se njihova podoba v očeh javnosti spremeni.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Haydene Panettiere smrt znani slovo

Zvezdnica v solzah prejela najvišje Disneyjevo priznanje: Najsrečnejša sem

24ur.com Hollywood žaluje: Diane, nismo te bili pripravljeni izgubiti
24ur.com 'Pogrešamo te, Anita'
24ur.com Vesna Šošterič o moških: Vsak bi denar, delal pa ne bi noben
Zadovoljna.si Se spomnite legendarne voditeljice? Pri 80 letih razkriva zgodbe, ki jih doslej nismo poznali
Zadovoljna.si Tako je danes videti ženska z najbolj popolno postavo
Moskisvet.com Povratek Jennifer Love Hewitt: Zakaj je zapustila Hollywood?
24ur.com Neli, ki je Ladu povedala, da ima ADHD: Talenti so točno to, kar sem potrebovala
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Akacija
17. 08. 2026 15.06
Ameriški način življenja. Že kot dojenčica nastopala v reklamah. Verjetno uresničevala sanje svojih staršev po slavi in so jo tako uničili. Zdaj pa jočejo. Ni ne prva ne zadnja v "eni in edini" Ameriki.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kaj je Adam Sandler počel v bazenu? Hčerka je razkrila nepričakovano podrobnost
Ključno živilo, ki ga je dobro vključiti v prehrano otroka pred vrtcem
Ključno živilo, ki ga je dobro vključiti v prehrano otroka pred vrtcem
Hayden Panettiere za seboj pustila 11-letno hčerko: čeprav ni živela z njo, sta bili zelo povezani
Hayden Panettiere za seboj pustila 11-letno hčerko: čeprav ni živela z njo, sta bili zelo povezani
Algoritemsko starševstvo: ko družbena omrežja začnejo določati, česa se starši bojijo
Algoritemsko starševstvo: ko družbena omrežja začnejo določati, česa se starši bojijo
zadovoljna
Portal
Je to jakna, ki jo bomo letošnjo jesen nosile vse?
Njega je ljubila pred smrtjo: dve največji ljubezni njenega življenja
Njega je ljubila pred smrtjo: dve največji ljubezni njenega življenja
Japonska hoja navdušuje svet: 30 minut hoje, ki prinaša več koristi kot običajen sprehod
Japonska hoja navdušuje svet: 30 minut hoje, ki prinaša več koristi kot običajen sprehod
Nepričakovana zaroka je vse pustila brez besed
Nepričakovana zaroka je vse pustila brez besed
vizita
Portal
Visok LDL holesterol: tveganje za srce in celotno telo
Nepričakovan vzrok za bolečino med lopaticami
Nepričakovan vzrok za bolečino med lopaticami
Povezava med vidom in demenco: na kaj moramo biti pozorni
Povezava med vidom in demenco: na kaj moramo biti pozorni
Zakaj pred menstruacijo čutimo neustavljivo lakoto?
Zakaj pred menstruacijo čutimo neustavljivo lakoto?
cekin
Portal
Morda ste že leta premalo plačani
Brez diplome do odlične plače: To so dela prihodnosti, kjer diploma ni najpomembnejša
Brez diplome do odlične plače: To so dela prihodnosti, kjer diploma ni najpomembnejša
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
Nekoč redkost, danes trend: zakaj se ljudje izogibajo glavni sezoni?
Nekoč redkost, danes trend: zakaj se ljudje izogibajo glavni sezoni?
moskisvet
Portal
V NBA je služil milijone, zdaj pa je sedel na traktor: Boban Marjanović navdušil
Pasivno sedenje pred televizijo: Zakaj so moški bolj ogroženi?
Pasivno sedenje pred televizijo: Zakaj so moški bolj ogroženi?
Nasmejana Rebeka Dremelj uživa na morju
Nasmejana Rebeka Dremelj uživa na morju
Ideja za poletno branje: Kako je majhna človeška vrsta osvojila svet
Ideja za poletno branje: Kako je majhna človeška vrsta osvojila svet
dominvrt
Portal
Kako se znebiti slaka – in zakaj ga včasih ne bi smeli odstraniti
Kako učinkovito skriti kable ob stenskem televizorju?
Kako učinkovito skriti kable ob stenskem televizorju?
Iz umazane rudniške stavbe ustvarili dom, ki jemlje dih
Iz umazane rudniške stavbe ustvarili dom, ki jemlje dih
Kako očistiti plastične stole? Ta preprost trik jim povrne sijaj
Kako očistiti plastične stole? Ta preprost trik jim povrne sijaj
okusno
Portal
Najlažji recept za domačo paradižnikovo omako za ozimnico
Luka Jezeršek pred novo sezono razkril ključ do uspeha v MasterChefu
Luka Jezeršek pred novo sezono razkril ključ do uspeha v MasterChefu
Če zvečer pogosto postanete lačni, poskusite to preprosto kombinacijo
Če zvečer pogosto postanete lačni, poskusite to preprosto kombinacijo
Kaj skuhati 'na hitro': 8 poletnih receptov naših bralcev, ki rešijo kosilo med tednom
Kaj skuhati 'na hitro': 8 poletnih receptov naših bralcev, ki rešijo kosilo med tednom
voyo
Portal
Jurski svet
Love Island Adria
Love Island Adria
Morilka z OnlyFansa
Morilka z OnlyFansa
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897