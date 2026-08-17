Ne odidi, prosim: Zvezdniki se poslavljajo od Hayden Panettiere

Smrt komaj 36-letne zvezdnice Hayden Panettiere je pretresla njene nekdanje soigralce, prijatelje in številne hollywoodske kolege. Igralki, ki je zaslovela z vlogama v serijah Heroji in Nashville, so se tako po njeni smrti poklonili številni znani obrazi. Med njimi Viola Davis, Selma Blair, David Arquette, Melissa Barrera in Bethany Joy Lenz, ki so se je spominjali kot izjemno nadarjene, tople in srčne osebe. Posebej čustven je bil zapis Selme Blair, ki je na družbenih omrežjih izrazila svojo bolečino ob igralkini smrti. Tudi Bethany Joy Lenz, ki je Panettiere poznala že iz njenih otroških igralskih let, se je spominjala njene energije in talenta. Kelly Osbourne pa je poudarila, da sta obe odraščali pod žarometi in da je Panettiere razumela na način, ki ga lahko le redki.

Kelly Osbourne FOTO: X

Z igralko je sodelovala tudi oskarjevka Viola Davis, ki je s Panettiere nastopila v filmu Custody iz leta 2016. Davisova se je spomnila njenega talenta in osebnosti ter jo opisala kot modro in izjemno nadarjeno dušo. Njene besede so prišle le nekaj ur po objavi novice o smrti. "Kakšen izjemen talent si bila ... tako nadarjena. Z Juliusom sva te z veseljem spoznala in sodelovala s tabo ... bila si stara, modra duša z izjemno globokim srcem. Želim si, da bi imel svet s tabo več časa, saj me je neizmerno zanimalo, v kakšno osebo si preraščala. V tebi sem videla čudovitega feniksa, ki vstaja iz pepela. Tvoje preizkušnje so postale tvoje pričevanje, tvoje pričevanje pa tvoja zapuščina. Spomin nate bo ostal. Počivaj v miru, Hayden," je zapisala Viola.

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Panettierejevi se je poklonil tudi David Arquette, njen soigralec iz franšize Scream (Krik). Igralka je v četrtem delu serije leta 2011 prvič zaigrala Kirby Reed, vlogo pa je ponovila v Scream VI leta 2023, s čimer se je po večletnem premoru vrnila na velika platna. Med tistimi, ki so se od nje poslovili, je tudi Melissa Barrera, njena soigralka iz Scream VI. Njuna generacija igralk je film povezovala z nadaljevanjem franšize, Panettierejeva pa se je s svojo vrnitvijo v vlogi Kirby po več kot desetletju znova znašla v središču pozornosti.

Nazadnje je na družbenih omrežjih Hayden objavila 27. julija. Na fotografiji se je nasmejana pojavila ob fotografu Randallu Slavinu, zapis ob njej pa je bil preprost: "Dobri prijatelji in dobro vzdušje." Panettierejeva je umrla 16. avgusta v Greenvilleu v Južni Karolini. Policija je pozneje sporočila, da predhodna preiskava ni pokazala znakov nasilja ali sumljivih okoliščin, uradnega vzroka njene smrti pa za zdaj še niso objavili.