Ne zamudite nove sezone serije Gorski zdravnik danes ob 20. uri na POP TV!

Potem ko je na koncu pretekle sezone moral priljubljeni zdravnik dr. Gruber zaradi materine bolezni spremeniti svoje načrte in odpovedati let v New York, se znova zbliža z bratom Hansom ter mu ponudi pomoč na kmetiji. Bosta sprta brata končno zakopala bojno sekiro? Ne zamudite nove sezone serije Gorski zdravnik ob 20. uri na POP TV!

Kakšen bo uvod v novo sezono?

V prvi epizodi nove sezone se gorski zdravnik posveti primeru samohranilke Branke, ki dela pri osornem kmetu Antonu Grainerju. Ko med njima pride do spora, se razburjena gospodinja odpelje v dolino in doživi nesrečo. Gorski zdravnik ponesrečenko pregleda in jo namerava zadržati v bolnišnici, vendar Branka nima nikogar, ki bi ta čas poskrbel za njeno hčerko Emmi.

Medtem se pri samotarskemu kmetu Grainerju pojavi Brankina hčerka Emmi, ki želi presenetiti svojo mamo. Starec se namerava deklice znebiti, toda Emmi se ne pusti odgnati in Antona skuša prepričati, da jo odpelje nazaj v dolino. Bo Emmi uspelo omehčati srce samotarja Antona? V zasebnem življenju pa se Martin odloči, da bo sprejel Karinino povabilo. Bo med njima preskočila ljubezenska iskrica?