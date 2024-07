Neal McDonough ne snema intimnih prizorov: Moje ustnice so samo za ženo

Hollywoodski igralec Neal McDonough pri svojem delu noče sodelovati v kakršnih koli intimnih prizorih in se noče niti poljubljati s soigralkami, kot je v preteklosti že razkril, pa sta razloga za to njegovo versko prepričanje in zvestoba ženi. 58-letni zvezdnik serije Yellowstone je od leta 2003 poročen s filmsko producentko Ruve McDonough, zaradi svojih prepričanj pa je ostal tudi že brez vloge.

OGLAS

Igralec Neal McDonough, ki je zaigral tudi v seriji Razočarane gospodinje, vztraja pri svojih prepričanjih in zavrača snemanje intimnih prizorov s soigralkami, prav tako se z njimi med delom noče niti poljubljati. Da imajo zvezdniki določene zahteve ali omejitve, ki jih opredeljujejo tudi njihove pogodbe za delo, je znano, svojih pa se drži tudi 58-letnik, ki je že 21 let srečno poročen in pravi, da so njegove ustnice samo za soprogo.

Neal McDonough z ženo FOTO: Profimedia icon-expand

McDonaugh poudarja, da zavrača prizore poljubljanja zaradi svojih verskih prepričanj. "Sem zelo veren. Na prvo mesto postavljam Boga in družino, na drugo pa sebe. To je tisto, kar me vodi," je povedal zvezdnik. Igralec pravi, da je zelo srečen s svojo ženo Ruve Mcdonough in družino. "Ne bom poljubil nobene druge ženske, ker so te ustnice samo za eno žensko," je dejal. Trdi, da bi bil poljub z drugo žensko v filmu zanj nezvestoba.

Družina igralca Neala McDonaugha FOTO: Profimedia icon-expand