Nečakinja Nicole Kidman zaradi številnih razočaranj zapušča Avstralijo

"Na papirju se zdi to kot popolnoma neumna odločitev in iskreno povedano, me zelo plaši," je zapisala Lucia na ameriškem portalu za mreženje in iskanje službe. Zraven je pripisala, da je že po naravi oseba, ki ni "za tvegane odločitve", a je bila odločitev o selitvi neizbežna. Zadnjih šest mesecev je bila na poslovnem področju namreč 'izgubljena' in je doživela veliko zavrnitev.

"Moje telo dobesedno zavrača misel, da bi se preselila in bila hkrati brezposelna," je nadaljevala 26-letnica, za katero so bili pretekli meseci izziv. "To obdobje je bilo precej obremenjujoče za mojo samozavest. Sčasoma sem tako začela čutiti, da v Sydneyju ni ostalo več veliko zame – vsaj zaenkrat," je razkrila razlog za selitev iz Avstralije. Za seboj je pustila dolgoletnega partnerja Henryja in družino, slovo pa je označila za 'travmatično'. "Posloviti se od Henryja je bilo neverjetno težko. Včasih me njegova neomajna podpora popolnoma osupne. Slepo verjame vame in me podpira pri vsem, kar počem," je zapisala Lucia in dodala: "Ta vrsta ljubezni – resnična in varna – ti da občutek, da zmoreš vse."