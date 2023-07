Nekatera dekleta bodo na izločitvi v zadnjem trenutku odstopila

Na drugi zabavi v sezoni bo veliko plesa, preskočile pa bodo tudi iskrice. Kmete bodo tokrat spremljala njihova 'zlata dekleta' in med tem, ko bodo nekateri uživali v osvajanju, si bodo drugi želeli pet minut miru. Kmet Hrvoje bo ostalim povedal, da mu ni do zabave, zato se bo umaknil v sobo. Tam se bo hitro pridružilo dekle, dogajanje za zaprtimi vrati pa bo hitro postalo glavna tema pogovora med tekmovalci.

Zabava bo terjala svoj davek. Zjutraj se bo namreč marsikdo zbudil z glavobolom – nekateri od prekomerne zabave, drugi od obtoževanj, nekateri pa od premlevanja, koga izbrati in koga odsloviti. Toda nihče ne bo predvidel, kaj se bo zgodilo. Nekatera dekleta se bodo namreč odločila, da gredo na kmetijo drugih kmetov, s katerimi so se bolj zbližala, medtem ko bodo druga v zadnjem trenutku obupala in zavrnila vozovnico za odhod.

S kom se je Hrvoje zabaval v svoji sobi, kdo bo obupal in kdo spakiral kovčke za nepričakovano lokacijo, si lahko ogledate v novi epizodi Ljubezen na vasi nocoj ob 21. uri na POP TV.