Nekateri kmetje že izbrali svoje dekle, pri drugih vojna še traja: On je moj in pika!

"Moje srce ne pripada tebi, ampak Jasni. Našel sem svojo sorodno dušo," je Milko rekel Ani in jo pospremil domov. "Nisem pričakovala, da bom na takšen način našla ljubezen, ampak evo, zgodilo se je," je povedala Jasna.

Zadnje izločevanje deklet je čakalo tudi Dragoljuba. "Malo sem razmišljal, srcu sem dal prednost," je povedal Dragoljub na začetku in razkril, da gre domov Jasminka, na romantično potovanje pa pelje Ljiljano.

"Milko in Jasna sta lepši par kot jaz z njim. Jaz sem manjša, ona ima daljše noge in z njo se bo lažje sprehajal po naravi," je v svojem stilu zaključila Ana.

Hrvoje pa se je pred odločitvijo, katero dekle gre domov, pogovoril z Dragano. Povedal ji je, da je resen fant in da išče resno zvezo. "Jaz imam tri otroke. Iščem podjetnega moškega, ki je močan in trden. Nočem moškega, iz katerega moram vleči besede, da bi se pogovarjal z mano," je povedala Dragana in dodala: "Malo mi je že dolgčas z njim."

Pri Zvonku pa je bilo spet pestro. Na zmenku v naravi se je ponovno malce pogovoril s svojima damama, s Smiljo in Brankico. Smilja je Zvonka prepričevala, da je ona boljša kot Brankica, ker ima več izkušenj s kmečkimi opravili. "Jaz sem najboljša, on je moj in pika!" je povedala Smilja.

Siniša je na svojem posestvu skupaj z Martino gledal Vesno, kako pripravlja kosilo. "Šele ko bova s Sinišo ostala sama, se bom naučila kuhati," je povedala Martina. Vesna je nato Martinin del kosila namensko dodatno zapekla, a ji ni uspelo pokvariti končne ocene, saj sta jo s Sinišo pohvalila.

Pri Hrvoju sta Marina in Dragana skupaj pili kavo in se pogovarjali o svojem kmetu. "Nisem ga še čisto prebrala. Včasih vem, kaj misli, večina časa pa ne," je povedala Marina, Dragana pa: "Meni ni všeč. V redu dečko je, ampak je malo neumen."