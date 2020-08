Nekdanja zakonca bosta sodelovala pri petem delu grozljivke Krik

Arquette je v intervjuju povedal: "Deliva si skrbništvo nad hčerko Coco , zato sva v rednih stikih. Super se razumeva. Vedno rada sodelujeva. Je neverjetna igralka, zato bo snemanje toliko bolj zabavno. Komaj čakam, da like znova oživimo in vidimo, kako bodo videti po desetih letih."

Tokrat bosta priljubljeno grozljivko režirala Matt Bettinelli-Olpin in Tyler Gillettin nadaljevala poslanstvo pokojnega Wesa Cravna. "Navdušen sem nad tem, da bom znova igral Deweyja in se družil z ostalimi, novimi in starimi ljudmi, ki ustvarjajo družino Krik," je povedal v izjavi David. "Krik je tako velik del mojega življenja. Tako zase in za oboževalce se veselim, da bomo počastili zapuščino Wesa Cravna."

Pred časom je svoj odnos z nekdanjim soprogom komentirala tudi Courteney: "Imava se zelo rada in se odlično razumeva. Tako zelo ga imam rada. Najboljša prijatelja sva. Rekla bi, da se sedaj celo boljše razumeva kot prej." Njun odnos je postal še posebej napet med snemanjem četrtega dela filma Krik, ko sta bila ravno med ločitvijo, a jima je uspelo pozabiti težave. "Šla sva mimo te faze. Nekajkrat je bilo res zabavno, ne glede na vse neprijetne trenutke,"je povedala o zakonu z igralcem.