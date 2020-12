Nekdanji prvak Formule 1 pomagal pri snemanju Indiane Jonesa

Sir Jackie je anekdoto razkril eni in ediniprincesi Anne, ko sta se po spletu pogovarjala v okviru širjenja ozaveščenosti o dnevu demence ter dobrodelne akcije, namenjene tej hudi bolezni, ki prizadene veliko starejših ljudi. Povedal je, da se je skupaj s Harrisonom Fordom, Seanom Conneryjem in Spielbergom udeležil dobrodelnega dogodka, na katerem so streljali glinene golobe. Med pogovorom s Spielbergom je režiser začel gledati nekam za njegovim hrbtom in Jackie se je spraševal, kaj se dogaja. "Takrat je Steven rekel: 'Oprosti, ampak tisti tam je videti kot jordanski kralj Husein.' Potrdil sem, da je to res on, ter ga spodbudil, naj gre poklepetat z njim. In bingo! Dobil je dovoljenje za snemanje. Bil je zelo vesel."